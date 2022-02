Seelze

Eine ruhige Nacht sieht anders aus: Insgesamt 19 Mal mussten Seelzes Ortsfeuerwehren zwischen Freitagabend und Sonnabendmorgen ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen. Nach Auskunft von Seelzes Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler ist die Stadt insgesamt jedoch wie auch schon beim Sturmtief „Ylenia“ ohne größere Schäden davon gekommen. Verletzt wurde niemand. Wie Köhler weiter mitteilt, handelte es ich bei den Einsätzen überwiegend um umgestürzte Bäume und herab gefallene Dachziegeln, die sich durch die starken Windböen gelöst hatten.

Corona-Testzelt wird umgerissen

Den ersten Einsatz hatte die Feuerwehr Seelze um 19.41 Uhr, als das Corona-Testzelt vor dem Veranstaltungszentrum Alter Krug durch den Sturm umgerissen wurde und gesichert werden musste. Danach gingen die Einsatzmeldungen ab 20.08 Uhr im Minutentakt ein. In Lohnde und auch in Dedensen waren Tannen auf Hausdächer gefallen. Ebenfalls durch eine umgestürzte Tanne wurde ein im Distelwinkel geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt. Gleich mehrere geparkte Fahrzeuge wurden durch eine umgefallene Tanne an der Straße An der Bredenbeeke beschädigt. An der Kolbestraße konnten die Einsatzkräfte einen weiteren Schaden verhindern, in dem sie einen bereits schief stehenden Baum rechtzeitig zersägten.

An der Bredenbeeke ist eine Tanne auf mehrere Autos gestürzt. Quelle: Privat

Dachziegel fallen auf Autos

In Letter erwischte es zwei Autos, die an der Magdeburger Straße parkten. Eine etwa 20 Meter hohe Birke an der Lönsstraße in Letter hielt den Sturmböen ebenfalls nicht stand und krachte im Einmündungsbereich zum Hirtenweg auf die Fahrbahn. Auf dem Kastanienplatz stürzte ein weiterer Baum um, der nach Auskunft von Jens Köhler vom städtischen Betriebshof abtransportiert werden soll. An der Marienstraße in Seelze und an der Straße Breiter Busch in Dedensen erlitten zudem geparkte Autos durch herunter gefallene Dachziegel Beschädigungen.

Einsatzleitung in Seelze

Um die Leitstelle der Feuerwehr in Hannover zu entlasten, wurde die örtliche Einsatzleitung entsprechend des bestehenden Unwetterkonzepts bereits um 15.15 alarmiert und besetzte das Feuerwehrhaus an der Mühlenstraße in Seelze. Von dort aus wurden die Einsätze koordiniert und an die Ortsfeuerwehren vergeben.

Von Sandra Remmer