Seelze/Letter

Während die weiterführenden Schulen bis auf die Abschlussjahrgänge geschlossen bleiben, dürfen in Seelze und Letter zumindest die Grundschüler ab dem kommenden Montag wieder in die Schule gehen – und zwar im Szenario B. Das heißt, der Unterricht findet in geteilten Klassen statt. Wie der Wechsel aussieht, können die Schulleiter bestimmen: Im Sinne der Kinder haben sich die Schulleiter in Seelze und Letter für einen täglichen Wechsel zwischen Schulbesuch und Homeschooling entschieden.

„Durch den täglichen Wechsel kommen die Kinder in einen kontinuierlichen Wechsel“, sagt Betty Ahrens, Schulleiterin der Brüder-Grimm-Schule in Letter. Viele Eltern hätten diese Entscheidung nicht ganz so gut gefunden, aber für die Kinder sei es definitiv besser. „Sie bekommen so schneller eine Rückmeldung. Eine Woche alleine an Aufgaben zu arbeiten und sie nicht zu verstehen bringt nichts“, sagt Ahrens. Bei der Entscheidung für den täglichen Wechsel hätten die Kinder an erster Stelle gestanden.

Anzeige

Erfahrungen mit Homeschooling sind unterschiedlich

Beim Homeschooling, also dem digitalen Lernen von zu Hause aus, fallen die Erfahrungen unterschiedlich aus. „E-Learning klappt bei den Kleinen nicht“, sagt Schulleiterin Ahrens. Und man könne nicht davon ausgehen, dass alle Eltern ihren Kindern helfen könnten. Viele stelle es zudem vor große Probleme, weil sie selbst wegen Corona gerade von zu Hause aus arbeiten müssten. Auch mangelnde Deutschkenntnisse führten dabei oft zu Problemen und Unverständnis.

Unterstützung für Kinder mit Sprachdefiziten

Gerda Schlinke, kommissarische Schulleiterin der Regenbogenschule in Seelze, hat bei vielen ihrer Grundschülern festgestellt, dass das digitale Lernen erstaunlich gut geklappt hat. Doch auch an der Regenbogenschule seien viele Schüler mit wenig Deutschkenntnissen. Derzeit überlege sie, ob es für diese Kinder besondere Betreuungsmöglichkeiten geben könne. „Wir beginnen am Montag auch mit Szenario B und haben uns im Sinne der Kinder für den täglichen Wechsel entschieden. Nun überlegen wir, ob Kinder mit Sprachdefiziten vielleicht täglich in die Schule kommen können“, sagt Schlinke.

Sorgen bereite ihr der Gedanke an die Zukunft. „Wenn das bis zum Sommer so weitergeht, wird es erhebliche Defizite und Lücken geben. Die Kinder sind dann ja quasi nur ein halbes Jahr in die Schule gegangen“, sagt die Pädagogin. Und auch Betty Ahrens ist sicher, „dass sich das lange hinzieht, bis das aufgeholt ist“. Da die von den Schulen gewählten Schwerpunkte auf den Hauptfächern liegen, befürchtet sie vor allem Lücken in den Nebenfächern, zu denen in der Grundschule auch Englisch zählt.

Von Sandra Remmer