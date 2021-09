Seelze

In Seelze startet das „Theater für Kinder“ wieder. Zum Auftakt der neuen Spielzeit am Freitag, 17. September, um 15 Uhr erwartet die kleinen und größeren Zuschauerinnen und Zuschauer im Veranstaltungszentrum Alter Krug in Seelze das zauberhaft-vergnügliche Stück „Johann und die Glücksfee“.

„Wir freuen uns sehr auf die neue Saison des Theaters für Kinder“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro. Nach mehreren zunächst geplanten Vorstellungen, die in den vergangenen Monaten aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dann doch ausfallen mussten, setze sie gemeinsam mit der Kulturinitiative Seelze darauf, in dieser Spielzeit neun Theaterstücke für Kinder ab drei oder vier Jahren anbieten und auch aufführen zu können.

Gleich zu Beginn kann sich das Publikum mit „Johann und die Glücksfee“ auf ein laut Veranstalter amüsantes und lehrreiches Figurenspiel mit Musik und Tanz für Kinder ab vier Jahren rund um den schlecht gelaunten Johann freuen. Zu den weiteren Stücken zählen „Herr Bohm und der Hering“, das am Freitag, 12. November, in Seelze zu sehen ist, und „Weihnachtsmann vergiss mich nicht“ am Freitag, 12. Dezember, in Seelze.

Flyer zum Programm sind erhältlich

Bis Mai 2021 sind insgesamt neun sehr unterschiedliche Stücke als Teil der Reihe „Theater für Kinder“, in Seelze und Garbsen zu sehen. Zum Teil sind sie gefördert durch die Region Hannover und das Förderprojekt Neustart Kultur der Bundesregierung. Der Programmflyer des Theaters für Kinder liegt unter anderem im Rathaus Seelze, in der Stadtbibliothek Seelze, im Veranstaltungszentrum Alter Krug und in mehreren Geschäften aus. Außerdem ist es im Internet auf der Seite www.seelze.de verfügbar.

Karten für die Vorstellungen in Seelze können zum Preis von 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene im Kulturbüro der Stadt Seelze unter Telefon (0 51 37) 82 82 84 sowie per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de reserviert werden. Die Tageskasse öffnet eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Vorbestellte Karten liegen an der Kasse bereit und sollten spätestens 15 Minuten vor Beginn abgeholt werden. Die Sitzplätze sind nummeriert.

Für die Aufführung im Veranstaltungszentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, gilt nach aktuellem Stand die 3-G-Regel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Vom Eingang bis zum Einnehmen ihrer Sitzplätze müssen die Zuschauer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Von Anke Lütjens