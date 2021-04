Tipp für einen Spaziergang: Eine Runde durch das Velberholz bei Seelze

Velber

So langsam klettern die Temperaturen und auch die Sonne macht Lust auf einen schönen Spaziergang. Wie wäre es mit einer schönen Runde von Velber aus durch das Velberholz in Richtung Süden? An einem Sonntag habe ich die knapp fünf Kilometer lange Strecke ausprobiert. In zügigem Tempo ist man etwa eineinhalb Stunden unterwegs. Start ist am Sportplatz. Nachdem wir unser Auto dort auf dem Parkplatz geparkt haben, geht es los in Richtung Waldkindergarten. Auf dem kurzen Wegstück dorthin werden wir von unzähligen Fahrradfahrern überholt, und genauso viele kommen uns entgegen. Bald erblicken wir den grünen Bauwagen, der dem Waldkindergarten als Materiallager dient und biegen rechts ab in den Wald hinein.

Auf einer großen Landkarte können wir uns einen Überblick über die Umgebung verschaffen. Während die meisten Spaziergänger und Fahrradfahrer den breiten Weg nutzen, der mitten durch das Waldstück in Richtung der Lenther Allee führt, folgen wir einem Tipp, den uns ein Velberaner mit auf unsere Tour gegeben hat. Daher entscheiden wir uns für den nach links abbiegenden, schmaleren Weg. Dieser führt am Rande des Wäldchens entlang, und wir freuen uns, dass uns dort kein einziger Mensch begegnet.

Die gut fünf Kilometer Runde durch das Velberholz beginnt und endet am Sportplatz. Der Weg ist gut begehbar und führt über Wald- und Feldwege. Etwa eineinhalb Stunde Gehzeit sollte man einplanen.

Innehalten am Naturdenkmal

Nach etwa einem Kilometer erreichen wir die Lenther Allee. Bäume auf beiden Seiten säumen den Schotterweg links und rechts, und mit der Einsamkeit ist es vorbei. Radfahrer, Spaziergänger, Jogger und Reiter sind mit uns unterwegs. Die Lenther Allee verband den einstigen Velberschen Gutshof mit dem Ober- und Untergut im Nachbarort Lenthe. Bevor wir das Dorf jedoch erreichen, biegen wir links ab. Dort sehen wir in der Ferne schon ein kleines Wäldchen, in dem wir das angekündigte Naturdenkmal Fössewiese vermuten. Es besteht aus einem kleinen See, der derzeit nicht viel Wasser führt, umringt von Eichen.

HAZ/NP-Mitarbeiterin Sandra Remmer hat auf einem der vielen Baumstämme am Naturdenkmal Fössewiese Platz genommen. Quelle: Sandra Remmer

Etliche herumliegende Baumstämme laden dazu ein, Platz zu nehmen und an diesem Ort der Ruhe ein wenig innezuhalten. Außer uns sind lediglich drei weitere Spaziergänger an diesem Nachmittag an der Fössewiese, die im Quellenbereich der Fösse liegt.

Zurück am Fuße des Benther Bergs

Am Fuße des Benther Bergs setzen wir unsere Runde in Richtung Velber fort. Am Ortseingangsschild der Stadt Hannover biegen wir links ab und laufen durch einen wunderschönen Waldabschnitt, auf dem uns ein weißer Teppich aus Buschwindröschen empfängt. Kurze Zeit später wird der Wald um uns herum besonders dicht.

An manchen Stellen erinnert der dichte Wald an einen Urwald. Quelle: Sandra Remmer

Nachdem wir den Wald verlassen haben, biegen wir noch ein Mal links ab. Wer an dieser Stelle eine Pause machen möchte, findet mit Holztisch und Bank die passende Sitzgelegenheit dafür. Noch wenige hundert Meter, und wir passieren wieder den Waldkindergarten.

Von Sandra Remmer