Seelze

Aufmerksamen Mitarbeitern des Edeka-Centers an der Hannoverschen Straße 77 sind am Donnerstag gegen 17 Uhr drei Männer von südosteuropäischen Aussehen aufgefallen. Das Trio hatte vor dem Markt Kunden um Spenden gebettelt und sich verdächtig verhalten.

Wie ein Sprecher der Polizei Seelze mitteilt, beobachteten die Mitarbeiter außerdem, dass mindestens ein Passant Geld gespendet hat. Die Polizei konnte die Verdächtigen in der Nähe des Supermarktes in einem Auto anhalten und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass die Personen offensichtlich falsche Dokumente mit sich führten und damit nach jetzigem Kenntnisstand Passanten unter falschem Vorwand um Geld angebettelt haben. Die Polizei teilt weiterhin mit, dass es sich dabei nicht um Spenden für die Ukraine oder ukrainische Flüchtlinge gehandelt hat.

Trio auch in Letter unterwegs

Ebenfalls am Donnerstag sind die Verdächtigen zuvor mutmaßlich vor dem Edeka Center in Letter aufgefallen. Personen die in diesem Zusammenhang Geld gespendet oder das Vorgehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05137) 8270 zu melden. Gegen die drei Männer läuft jetzt ein Strafverfahren.