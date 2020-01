Seelze

Keine Pfützen, kein Schlamm, keine Schlaglöcher mehr: Zum ersten Mal konnten die rund 50 Gäste beim Neujahrsempfang des TuS Seelze das Vereinsheim trockenen Fußes erreichen. Im April vergangenen Jahres hatte die Stadt mit der lang ersehnten Sanierung von Parkplätzen und Zufahrt von Seelzes drittgrößtem Verein begonnen. Fast rechtzeitig zum 100-jährigen Bestehen des TuS, das der Verein Ende Juni mit einem großen Sommerfest gefeiert hat, waren die Bauarbeiten abgeschlossen und ein Haken konnte hinter das Thema gesetzt werden.

Sonja Gakis freut sich, dass der Parkplatz vor dem Vereinsheim endlich fertiggestellt ist. Quelle: Sandra Remmer

Hannover 96 kickt zum Geburtstag

Außer dem Sommerfest zum Geburtstag, zu dem auch ein Freundschaftsspiel gegen die Altherrenmannschaft von Hannover 96 gehörte, blickte die Vereinsvorsitzende Sonja Gakis beim Neujahrsempfang am Sonntagmorgen gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern auf viele weitere Höhepunkte im Jahr 2019 zurück. Damit sich alle ein besseres Bild machen konnten, illustrierte eine Präsentation mit dem Beamer das Gesagte.

100 Jahre Schwimmsport in Seelze

Bereits im Februar startete der TuS mit einem Ü-32-Turnier in die Fußballsaison. Sechs Mannschaften haben daran teilgenommen. Im Mai schließlich präsentierte sich der Verein bei der ersten Seelzer Familienmesse mit einem Stand. „Wenn es in diesem Jahr wieder eine gibt, sind wir auch wieder mit dabei“, sagte Gakis. Im Juni ging die Schwimmsparte des Vereins ins Wasser. Rund 200 Kilometer legten die 50 Schwimmer im Sportbecken der Kristalltherme beim 24-Stunden-Schwimmen zurück. „Wir haben in unserem Archiv Informationen darüber gefunden, dass es seit 1920 eine Schwimmsparte in Seelze gibt“, erzählte Gakis. „Darum wollen wir auch in diesem Jahr wieder ein 24-Stunden-Schwimmen auf die Beine stellen.“ Mit einem Dankeschönfest im September belohnte der Vereinsvorstand schließlich alle Übungsleiter, Trainer und andere ehrenamtliche Unterstützer. Mit einer Wohnzimmersafari für drei- bis sechsjährige Kinder und dem Programm Mensch beweg dich für die Älteren setzte der TuS im Oktober in Kooperation mit der Kinderturnstiftung sein Programm fort. Zum Jahresabschluss bauten die Vereinsmitglieder ihren Stand beim Weihnachtsmarkt in Seelze-Süd auf.

Neue Angebote zum neuen Jahr

Für das neue Jahr hat sich der Vereinsvorstand zudem weitere Angebote für seine fast 800 Mitglieder ausgedacht. In Zusammenarbeit mit dem Rasensportverein Seelze (RSV) soll es künftig ein Basketballangebot sowie Kurse in Qi Gong geben. Verstärkung suchen außerdem die Pétanque-Gruppe und die Jugend der Badmintonabteilung. Einzigartig in Seelze ist das neue Angebot Geistessport, bei dem nicht das körperliche Training, sondern das für den Kopf im Focus steht. Außerdem gehört dem Verein seit vergangenen Jahr auch eine Dartsparte an. „Die Dartspieler konnten aufgrund eines Besitzerwechsels nicht mehr in der Gaststätte spielen, in der sie bislang trainiert hatten“, sagt Gakis. „ So haben sie uns gefragt, und wir haben sie als eigene Sparte in den Verein aufgenommen.“ Weitere Informationen zu allen Kursangeboten und den einzelnen Sparten des TuS Seelze gibt es auf der Vereinshomepage unter tus-seelze.de.

