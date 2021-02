Hannover

Von Sonnabend an setzt Regiobus zusätzliche Busse ein, um ausfallende Stadtbahnen zu ersetzen. In Garbsen (Linie 431), Nordhafen (Linie 460), Wettbergen (Sprinterlinie 500) und Altwarmbüchen (Sprinterlinie 900) verkehren zusätzliche Busse, um Fahrgästen weitere Möglichkeiten zu bieten, in die Innenstadt zu gelangen. Das teilten Üstra und Regiobus am Freitagabend mit.

Linie 460 Garbsen - Seelze/Bahnhof: Zwischen 8 und 19 Uhr fahren die Busse bis zum 15. Februar im 30-Minuten-Takt

Zwischen 8 und 19 Uhr fahren die Busse bis zum 15. Februar im 30-Minuten-Takt Linie 460 Nordhafen - Haltenhoffstraße: Bis zum 15. Februar fährt Ersatz für die Stadtbahnlinie 6 zwischen 7 und 16.30 Uhr stündlich ein zusätzlicher Bus über die Haltestellen Mecklenheidestraße, Benneckeallee, Friedenauer Straße, Krepenstraße, Hainhölzer Markt, Fenskestraße und Bahnhof Nordstadt zur Haltenhoffstraße/An der Strangriede und zurück.

Bis zum 15. Februar fährt zwischen 7 und 16.30 Uhr stündlich ein zusätzlicher Bus über die Haltestellen Mecklenheidestraße, Benneckeallee, Friedenauer Straße, Krepenstraße, Hainhölzer Markt, Fenskestraße und Bahnhof Nordstadt zur Haltenhoffstraße/An der Strangriede und zurück. Sprinterlinie 500 Wettbergen - Hannover/ZOB: Soweit möglich werden am Wochenende längere Gelenkbusse eingesetzt. Die Sprinterlinie 500 kann als Ersatz für die Stadtbahnlinie 3 zwischen Wettbergen und Hauptbahnhof genutzt werden.

Soweit möglich werden am Wochenende längere Gelenkbusse eingesetzt. Die Sprinterlinie 500 kann als zwischen Wettbergen und Hauptbahnhof genutzt werden. Sprinterlinie 900 Altwarmbüchen - Hannover/ZOB: Am Sonnabend und Montag fährt tagsüber ein Verstärkerbus zwischen Altwarmbüchen/Umsteigeanlage und Hannover/ZOB und bedient die an der Linie liegenden Stadtbahnhaltestellen mit. Am Sonntag fährt der Bus nicht.

Zusätzliche Informationen zu den aktuellen Fahrplänen gibt es unter www.regiobus.de und auf www.efa.de.

