Lohnde

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die zwischen Donnerstag und Freitag an der Hafenstraße in Lohnde verübt worden ist. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben dort nach Auskunft der Polizei diverse Elemente eines Wildzauns, einen Jungbaum sowie weitere Pflanzen beschädigt. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf circa 7000 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, erreicht die Polizei unter Telefon (0 51 37) 82 70. rem

Von Sandra Remmer