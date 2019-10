Seelze

Ein bislang Unbekannter hat am Montag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Hannoverschen Straße vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die hintere rechte Fahrzeugtür eines roten Mercedes beschädigt. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 1000 Euro an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich unter (0 51 37) 82 70 auf dem Polizeikommissariat in Seelze melden.

Von Sandra Remmer