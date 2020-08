Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag auf dem Westschnellweg in Hannover-Stöcken Fahrerflucht begangen. An einer Ampelkreuzung wechselte der Wagen des Unbekannten unvermittelt die Spur und touchierte einen VW. Dessen Fahrerin wiederum prallte dann gegen einen BMW. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.