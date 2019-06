Meyenfeld

Ein 69-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall in Meyenfeld verletzt worden. Er war gegen 10.35 Uhr auf der Leistlinger Straße unterwegs, als ein SUV-Fahrer vor ihm abbiegen wollte. Der 45-Jährige übersah den Radfahrer, teilt die Polizei mit. Es kam zu einer Berührung, der Radfahrer stürzte. Er wurde am Knie verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer.

Von Gerko Naumann