Kirchwehren

Zwischen Döteberg und Kirchwehren ist am Montagnachmittag ein Radrennfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war der 53 Jahre alte Sportler gegen 15.50 Uhr auf der Kreisstraße 251 von Kirchwehren Richtung Döteberg unterwegs.

Aus der Gegenrichtung fuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Crafter in Richtung Kirchwehren. In Höhe der Lenther Straße wollte dieser nach links abbiegen und übersah den Radfahrer. Beim Zusammenstoß soll sich der Radsportler mehrere schwere Brüche zugezogen haben. Er wurde in die Klinik gefahren. Die Straße musste für die Versorgung des Verletzten und die Unfalluntersuchung bis 17.45 Uhr teilweise gesperrt werden.

Von Markus Holz