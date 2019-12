Seelze

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 12.15 und 16 Uhr den Opel Meriva einer 54-jährigen Frau aus Seelze beschädigt. Der Opel parkte ordnungsgemäß an der Heimstättenstraße in Seelze. An dem Fahrzeug entstand durch den Rempler ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden können.

rem

Von Sandra Remmer