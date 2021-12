Seelze

Ein Autofahrer hat am Dienstag zwischen 14 und 14.05 Uhr einen Seat am Heck beschädigt, der auf einem Supermarktparkplatz an der Hannoverschen Straße stand. Wie die Polizei berichtet, sei das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken gerammt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und hoffen auf Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner