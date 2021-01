Seelze

Die 20-jährige Ida Lindner aus Gümmer ist im ersten Semester im Studiengang Psychologie in Göttingen eingeschrieben. Ihr dortiges Zimmer in einer Wohngemeinschaft nutzt sie allerdings nicht durchgehend. Da die Vorlesungen derzeit nicht in Präsenz angeboten werden, kann die Studentin von ihrem Elternhaus in Seelze aus online studieren.

Seit dem ersten Tag ist ihr Studium von den Maßnahmen der Corona-Pandemie geprägt. „Die Einführungswoche wurde bereits hybrid, also in Kleingruppen-Präsenz und Videokonferenzen durchgeführt“, berichtet sie. Insgesamt sei es für sie ein recht schwieriger Start und anders, als sie es sich vorgestellt habe. Im Nachhinein sei sie aber noch froh darüber, in der ersten Woche überhaupt einige wenige Kommilitonen kennengelernt zu haben.

Anzeige

Wie Lindner geht es derzeit vielen jungen Menschen, die im vergangenen Jahr ins Studium gestartet sind: Auf Erstsemester-Partys mussten sie ebenso verzichten wie auf das persönliche Kennenlernen anderer Kommilitonen. Den Hörsaal haben viele von ihnen noch gar nicht von innen gesehen.

Obwohl die Seelzerin Lindner ein Zimmer in Göttingen gemietet hat, fährt sie eher selten dorthin. Dadurch fehle ihr zwar der Bezug zu der Stadt, aber dort könne sie derzeit eben nicht viel unternehmen. „Es ist ja alles geschlossen, man kann nur mit anderen spazieren gehen“, sagt sie. Kontakt zu anderen Studierenden hält die 20-Jährige über die sozialen Medien. Auch das Organisieren von Lerngruppen sei dadurch möglich, erklärt sie. Dennoch sei es schwieriger, den Kontakt zu Einzelnen ohne ein tägliches Treffen während der Vorlesungen zu intensivieren. „Ich würde mich sehr freuen, wenn es bald ein Ende mit den Onlinevorlesungen hat“, sagt Lindner.

Lesen Sie auch: Studenten verlegen Homeoffice ins Elternhaus

Umzug verschoben

Auch die Dedenserin Lara Sudmann (27) hat sich ihren Uni-Start in Hildesheim anders vorgestellt. Die gelernte Erzieherin studiert im ersten Semester Deutsch und Philosophie auf Lehramt. Ihre reguläre Einführungswoche sei durch Einzelgespräche mit Dozenten oder Treffen in Kleingruppen von fünf Personen ersetzt worden. „Mir hat eine Freundin, die dort bereits studiert, alles gezeigt“, sagt Sudmann.

Lara Sudmann wünscht sich, dass Treffen mit ihrem Kunstkurs bald wieder möglich sind. Quelle: privat

Zwei Kommilitonen hat die Studentin bereits vor ihrem Uni-Start kennengelernt und mit ihnen tauscht sie sich täglich aus. Mit anderen komme sie über Onlineseminare in Kontakt – das sei aber eher eine lose Verbindung. Sudmann sieht in dem Onlinestudium durchaus auch Vorteile, denn mit der Geräuschkulisse eines Hörsaales müsse sie sich derzeit nicht auseinandersetzen. „Ich kann konzentrierter arbeiten und meine Zeit selbst einteilen“, meint sie.

Exkursion nach New York entfällt

Das Wegfallen der Fahrzeit beschert der Dedenserin, die zusätzlich auch zwei Tage in der Woche in einem Kindergarten arbeitet, wesentlich mehr Freiraum. „In der Zeit, in der ich sonst pendeln würde, kann ich für die Uni arbeiten.“ Bis vor Kurzen hatte die Studentin noch ein Praxisseminar in Kunst in Präsenz, das wurde aber aufgrund der aktuellen Beschränkungen inzwischen abgesagt.

Besonders bedauere sie, dass die geplante Exkursion ihres Kunstkurses nach New York nicht stattfinden wird. Auch alle vorgesehenen Besuche verschiedener Museen würden weiterhin ausfallen. Für das zweite Semester wünscht sich die Studentin wieder Lockerungen, sodass wenigstens der Kunstkurs in Präsenz angeboten werden kann. „Praktische Dinge lassen sich halt nicht online vermittelt“, sagt Sudmann. Wenn es wieder wärmer wird, so hofft die Studentin, könnten die Kurstreffen vielleicht auch unter freiem Himmel möglich sein.

Von Heike Baake