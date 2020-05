Letter

Die Volkshochschule Calenberger ( VHS) Land weitet ihr Angebot an Onlinekursen aus. Damit die Volkshochschüler die Welt der digitalen Angebote unverbindlich ausprobieren können, gibt es kostenlose Schnupperangebote in Form von sogenannten Webinaren. Das sind Seminare, die über das Internet übertragen werden.

Wer Lust hat, die italienische Sprache zu lernen, der kann am Montag, 25. Mai, an dem Italienisch-Schnupperwebinar mit Claudia Giusti teilnehmen. Am Dienstag, 26.Mai, gibt es von 11 bis 11.45 Uhr eine offene Deutsch-Sprechstunde aus dem Bereich Deutsch und Integration. Interessierte finden hier Antworten auf alle Fragen rund um Integrations- und Berufssprachkurse, zu den Landesmittelkursen und zu den Deutschkursen für Selbstzahler.

Am Mittwoch, 27. Mai, bietet Marc Rehse eine offene Websprechstunde für Fragen zur technischen Voraussetzung für die Teilnahme an Onlinelearning-Kursen an. Karin Peter gibt am Donnerstag, 4. Juni, von 17 bis 17.45 Uhr bei einem Schnupperwebinar einen Einblick in die schwedische Sprache. Wer an den kostenlosen Onlineangeboten teilnehmen möchte, kann sich auf der Homepage vhs-cl.de für den Onlinekurs „Virtuelles Haus der VHS CL“ anmelden.

Kursangebot wird fortgesetzt

Nicht nur das Onlineangebot wird erweitert, sondern auch das Angebot in den Geschäftsstellen sukzessive wieder aufgenommen. In allen Geschäftsstellen nehmen einige ausgewählte Kurse aus den Fachbereichen Sprache, Mensch und Gesellschaft, EDV und neue Medien sowie Gesundheit ihren Betrieb wieder auf. In Seelze und und Letter werden die Englisch- und Italienischkurse fortgesetzt, und auch der Lehrgang „Pädagogischer Mitarbeiter an Grundschulen“ in der Geschäftsstelle an der Lange-Feld-Straße wird wieder angeboten, nachdem er in den vergangenen Wochen nur online zur Verfügung stand. Auch der Flüchtlingskurs wird fortgesetzt.

Die Volkshochschule hat außerdem einen strengen Hygieneplan erarbeitet, um alle Kursteilnehmer vor einer möglichen Ansteckung mit dem Covid-19-Virus zu schützen. Bereits angemeldete Teilnehmer werden von der VHS persönlich informiert, alle anderen Interessenten finden genaue Informationen zu den Kursen und Terminen im Internet unter vhs-cl.de

