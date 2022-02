VHS bietet im ersten Halbjahr 96 Kurse für Seelze und Letter an

Letter

Die Volkshochschule (VHS) Calenberger Land, zu der auch die Obentrautstadt gehört, bietet für Seelze und Letter für das erste Halbjahr insgesamt 96 Kurse und Seminare an. Das Interesse sei groß, sagt Ernst Behmann, Leiter der Geschäftsstelle in Letter. Bislang gebe es bereits rund 300 Anmeldungen. „Neue Teilnehmer zu gewinnen, ist schwierig“, sagt Behmann.

Betrieb soll aufrecht erhalten werden

„Wir versuchen, relativ unverdrossen seit einigen Semestern unser Programm vorzuhalten“, verwies Verbandsgeschäftsführer Kersten Prasuhn auf die seit zwei Jahren andauernde Corona-Pandemie. Dabei sei die VHS bemüht, für die Teilnehmer den normalen Betrieb aufrecht zu halten. „Wir haben nicht das Problem, dass die Leute wegbleiben.“ Problematisch seien eher die Räume, die zu klein und unter den Corona-Regeln nicht voll ausgenutzt werden könnten.

Neue Gruppen sind schwer zu etablieren

Aufgeben sei jedoch nicht in Frage gekommen. Seit zwei Jahren ginge es darum, ein Stück Normalität beizubehalten – natürlich mit steten Anpassungen an die Corona-Lage. So seien digitale Angebote etabliert worden, und vor Ort seien vorzugsweise Fensterplätze genutzt worden, nennt Prasuhn Beispiele. „Alles dient der Idee, einen normalen Kurs zu machen.“ Alle Anstrengungen drehten sich um einen Moment, das Bildungserlebnis. Während die Stammhörer das Angebot weiter nutzen würden, sei es schwierig, neue Gruppen ins Leben zu rufen. „Da beißen wir auf Granit.“

Die VHS habe Lust, etwas zu machen, passe sich an die Pandemielage unter anderem mit neuen Sitzordnungen an, aber dennoch bleibe alles schwierig. So sei allein im vergangenen Jahr durch den Lockdown das erste Semester komplett weggefallen. Prasuhn schätzt, dass es in den zwei Jahren der Pandemie ein gutes Drittel weniger Kurse gegeben habe. „Wir müssen sehen, dass wir wieder auf den Stand von 2019 kommen.“

Rückenschule wird geteilt

Behmann bestätigt den Trend, dass VHS-Teilnehmer meist dabei blieben. Dies zeige sich an den sogenannten Weitermeldelisten. „Von zehn Teilnehmern melden sich acht für den weiteren Kurs an.“ Gut nachgefragt sei etwa eine Rückenschule am Vormittag im Alten Krug. Deshalb sei der Kurs geteilt worden. Die erste Gruppe übt von 9 bis 10 Uhr, dann folgt die zweite Gruppe von 10.15 bis 11.15 Uhr. Neu im Gesundheitsbereich sei der Kurs „Möbius Kiryuho – mit dem Körper lächeln“, bei dem es um eine japanische Bewegungsmeditation geht. Fließende Bewegungen sollen dabei für einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper und Geist sorgen. Dafür werde der Altbau der Brüder-Grimm-Schule in Letter als neue Trainingsstätte genutzt. Dort werde auch ein Yogakurs angeboten. Ebenfalls neu im Programm sei QiGong im Georg-Büchner-Gymnasium.

Erfolgskonzept für pädagogische Mitarbeiter

Ein Erfolgskonzept seien auch die Lehrgänge für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grundschulen, die Kinder vor und nach dem Unterricht sowie in Freistunden betreuen würden, sagt die stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin Nadja Heinrichs, die zugleich für die Fachbereiche Mensch & Gesellschaft sowie Arbeit & Beruf zuständig ist. Die Lehrgänge seien trotz Lockdown zur Prüfung geführt worden, sowohl in Onlineseminaren als auch in Präsenz. In gut zwei Wochen würden die nächsten 14 Teilnehmer ihre Prüfung ablegen. Im vergangenen Jahr habe es 30 Absolventen gegeben. Und wegen der großen Nachfrage starte am 9. März ein neuer Lehrgang, für den es noch freie Plätze gebe.

Eigene Fotos für Titelbild und Programmheft

Stolz ist die VHS darauf, dass sie für ihr Programmheft auf eigene Fotos zurückgreifen kann. So habe das Titelfoto Dörte Labudda aus den Fototreffs von Anne Marquard gemacht. Auch ansonsten sei für das Programm Fotos der Treff-Teilnehmer sowie VHS-Mitarbeiter ausgewählt worden, sagte Heinrichs.

Von Thomas Tschörner