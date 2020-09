Letter

Der Verein Letter-fit hat ein neues Angebot ins Programm genommen: Es nennt sich Stadtteilspaziergang 3000. Initiatoren sind Jörn Herrmann und Petra Scholl. Warum 3000? Damit Interessierte gleich erkennen, wie viele Schritte der Spaziergang in etwa hat.

Mit der Idee kommt der Verein Menschen entgegen, die gerne in Gesellschaft sind, sich wegen Corona aber lieber draußen bewegen und Interesse haben an unbekannten Ecken in Letter. Premiere war am Dienstag, der nächste Termin ist am 6. Oktober.

„Die Leute kommen ins Erzählen“, sagte Petra Scholl nach dem ersten Rundgang. Sie arbeitet wie Jörn Herrmann im Vorstand des Vereins Letter-fit. Die Freude am Austausch von Erinnerungen rund um die Ortsgeschichte brachte Scholl auf die Idee der kurzen Themenwanderungen plus Schrittzahl. „Auf dem Weg geht es zu Stellen, die interessant sein könnten und die möglicherweise noch gar nicht jeder kennt“, sagt Scholl.

Östlich der Stöckener Straße sind die Teilnehmer des Stadtteilrundgangs zum ersten Mal unterwegs. Ungeahnte Perspektiven öffnen sich.

Premiere östlich der Stöckener Straße

Am Dienstag startete der erste Stadtteilspaziergang 3000 zur Stöckener Straße, an der bisher keiner der Teilnehmer je zu Fuß unterwegs war. Es ist die hoch belastete Ein- und Ausfallstraße für Pendler nach Hannover. Zu Fuß hat Vorteile: Die Wanderer entdeckten schöne, unbekannte und besondere Ecken zwischen Leine und Hauptverkehrsstraße. „Tatsächlich kamen in 47 Minuten 3788 Schritte zusammen, also rund 2,58 Kilometer“, sagte Scholl. Mit ausreichend langen Pausen sorgen die Spaziergänger aber dafür, dass auch Menschen die Strecke bewältigen können, die nicht so gut zu Fuß sind.

Treffpunkt soll immer am Offenen Bücherschrank in Letter sein. Die Route legen die Teilnehmer selbst fest und zeigen sich so gegenseitig ihren Stadtteil. Sie soll etwa 3000 Schritte haben und in rund 60 bis 90 Minuten zu bewältigen sein. Teilnehmer sind gebeten, eine Maske mitzubringen, falls die Gruppe doch mal enger zusammensteht oder hinterher noch einkehren will. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.letter-fit.de.

Nächste Tour startet am 6. Oktober

Am Dienstag, 6. Oktober, um 15 Uhr beginnt der zweite Stadtteilspaziergang 3000. „Damit ermöglichen wir Begegnung und Bewegung, ohne Corona Vorschub zu leisten“, sagte Scholl. Für Rückfragen ist der Verein Letter-fit unter (0151) 17752938 zu erreichen.

Von Patricia Chadde