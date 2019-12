Verurteilter Todesfahrer noch immer auf freiem Fuß – weil keine Zelle für ihn frei ist

Hannover

Das Amtsgericht Hannover hat im April den 32-jährigen Waldemar S. wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Am 30. April 2017 hatte er betrunken und ohne Führerschein mit seinem Auto einen 14 Jahre alten Jungen getötet und drei weitere Teenager teils schwer verletzt. Wegen seiner Alkoholsucht soll er zunächst im sogenannten Maßregelvollzug eine Therapie machen. Doch bis heute ist Waldemar S. auf freiem Fuß, weil alle derartigen Einrichtungen belegt sind.

In Niedersachsen fehlen Therapieplätze für Gefangene

„Wir haben um Zuweisung um einen Platz in der Unterbringung gebeten und dabei auf die Dringlichkeit des Falls hingewiesen“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover. Bislang sei in diesem Fall nichts geschehen. Eine zeitliche Begrenzung, nach deren Ablauf ein verurteilter Straftäter auf jeden Fall untergebracht werden muss, gibt es nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht. Das heißt, so lange kein Platz frei wird, muss Waldemar S. seine Strafe auch nicht antreten.

Der 32-Jährige hatte sich am Abend des 30. September 2017 hinter das Steuer seines Skodas gesetzt, um seine drei Neffen und deren 14 Jahre alten Freund von Döteberg nach Seelze zu fahren. Dabei hatte er, das ergaben die Ermittlungen später, mindestens 1,68 Promille Alkohol im Blut und keinen Führerschein. Auf der Kreisstraße kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die drei Neffen trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Der 14-jährige Freund der Familie erlag drei Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Zeit im Maßregelvollzug wird auf Haftstrafe angerechnet

Die Möglichkeit, dass Waldemar S. zuerst seine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt antritt, bis ein Platz für den Entzug im Maßregelvollzug frei ist, besteht nicht. „Der Richter hat in seinem Urteil erst den Maßregelvollzug angeordnet, deshalb muss diese Reihenfolge eingehalten werden“, sagt Söfker. Grundsätzlich ist es so, dass die Zeit im Maßregelvollzug auf die Haftstrafe angerechnet wird. Es kann also sein, dass nach erfolgreicher Therapie in einer entsprechenden Einrichtung, die restliche Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. So sieht es das Gesetz vor.

Bricht ein Straftäter allerdings den Maßregelvollzug vorzeitig ab, muss er die verbleibende Strafe vollständig im Gefängnis absitzen.

