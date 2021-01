Vor gut zwei Wochen täuschte die 32-jährige Annika T. aus Seelze-Lohnde ihr Verschwinden vor. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die zweifache Mutter in Berlin aufhält und wohlauf ist. Jetzt hat sie eine Entschuldigungsmail an die Feuerwehr in Seelze verschickt – und spricht darin von einem angeblichen Überfall.