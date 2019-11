WGH will Ende des Jahres mit Baustelle in Letter beginnen

Letter

In Letters Ortsmitte sollen 38 neue Wohnungen entstehen. Voraussichtlich Ende des Jahres wird die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) die Baustelle am Bürgermeister-Röber-Platz einrichten. „Wir werden dann auch mit dem Bau beginnen“, sagt Lena Petrescu, Pressesprecherin der WGH. Aktuell warte das Unternehmen noch auf die Baugenehmigung der Stadt Seelze für das Grundstück des abgerissenen Alten Rathauses in Letter, die aber wohl noch im November vorliegen werde.

Geplant sind 38 Wohnungen

Die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen will auf dem rund 4400 Quadratmeter großen Areal insgesamt 38 Wohnungen in dreigeschossigen Häusern bauen. „Dies ist ein sensibler Bereich: Wir wollen deshalb mit Augenmaß bauen und im Einvernehmen mit der Bevölkerung“, hatte der WGH-Vorstandsvorsitzende Michael Jedamski im November vergangenen Jahres bei der Vorstellung des Projekts auf einer Pressekonferenz betont. Die WGH wolle in Letter auch bezahlbaren Wohnraum schaffen, betonte er. Genannt wurden Kaltmieten zwischen 8 und 9,50 Euro pro Quadratmeter, die etwa in Hannover bei Neubauten kaum zu finden seien. Dies sei möglich, weil die WGH als Genossenschaft nicht auf Gewinnmaximierung aus sei und mit ihrem Altbestand die Neubauten subventioniere. In Seelze und Letter sei die Genossenschaft mit rund 700 Wohnungen bereits stark vertreten.

Das Alte Rathaus wurde vor rund einem Jahr abgerissen. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Um Zukunft des Alten Rathauses wurde jahrelang diskutiert

Vorangegangen war ein jahrelanger Streit um die Zukunft des als stark sanierungsbedürftig geltenden Alten Rathauses. Die Verwaltung hatte einen Betrag von 1,5 Millionen Euro für die Sanierung genannt –ein Betrag, den die Stadt nicht hatte. Erfolglos blieb die Idee, einen Investor zu finden und mit dessen Hilfe den Erhalt des Gebäudes zu sichern. Viele Letteraner wehrten sich gegen den drohenden Abriss und versuchten vergeblich, das Haus zu erhalten. Schließlich lobte die Stadt einen Bieterwettbewerb für den Bau von Wohnungen auf dem Gelände aus, den die WGH gewann. Nach dem zügigen Abriss des Alten Rathauses im November vergangenen Jahres geriet das Projekt zunächst ins Stocken: Mit den Bauarbeiten wurde bislang nicht begonnen, und im Sommer klagten einige Letteraner darüber, dass das Grundstück zuwuchere und verwahrlost wirken würde.

Zeitplan wird wohl eingehalten werden können

Inzwischen stünde eine Baufirma für das Projekt bereit, sagte Petrescu. Es ginge jetzt nur noch um die Genehmigung durch die Stadt. Die WGH habe nach den Beschwerden einiger Bürger im Sommer in Sachen Pflege nachgelegt. Dies gelte sowohl für die Reinigung des Grundstücks als auch die Gartenpflege. „Dies wird in Intervallen erledigt, damit das Grundstück ordentlich und gepflegt aussieht.“ Die WGH hatte angekündigt, Ende 2020 die Wohnungen bezugsfertig zu haben. Dieser Plan werde aller Voraussicht nach eingehalten werden können, sagte Petruscu. Mit der Vermarktung der Wohnungen will die Genossenschaft im Frühjahr beginnen.

Von Thomas Tschörner