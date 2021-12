Wegen Betrugs: Pastor aus Seelze bekommt Bewährungsstrafe

Pastor Thomas G. hat seine Vertrauensstellung ausgenutzt, befand das Landgericht Hildesheim. Am Mittwoch wurde er wegen gewerbsmäßigen Betrugs in seiner ehemaligen Kirchengemeinde im Kreis Hildesheim zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Zuletzt war der 62-Jährige in Seelze tätig.