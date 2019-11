Weihnachtsmarkt in Garbsen: Alle Termine, Orte und Infos 2019

Garbsen

Waffeln, Glühwein, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Garbsen öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Auf der Horst: Weihnachtsmarkt am Bärenhof

Freitag, 29. November, ab 15 Uhr.

Die Weihnachtsmarktsaison wird in Garbsen am Bärenhof im Stadtteil Auf der Horst eröffnet. Die Mitarbeiter des Projekts X und andere Einrichtungen aus dem Stadtteil laden dort zum besinnlichen Beisammensein ein. Erstmals mit dabei ist die St.-Raphael-Gemeinde. Garbsens Bürgermeister Christian Grahl eröffnet den Markt um 15 Uhr. Es gibt Bastelaktionen und Kreativangebote. Ein Weihnachtsclown verteilt Geschenktüten, am Lagerfeuer wird Stockbrot gebacken, ein Kinderchor singt Weihnachtslieder, in der Clownswohnung gibt es frisch gebackene Waffeln, und auch eine Märchenerzählerin ist vor Ort. Maximilian Schochert vom Quartiersmanagement stellt einen Wunschkartenbaum auf. Erwartet werden rund 250 Besucher.

Frielingen: Stöbern bei den Kunsthandwerkern

Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr

Die Frielinger Vereine laden für Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt in und vor der Grundschule am Mühlenweg ein. Besucher können auf einem Kunsthandwerkermarkt stöbern. Dazu werden an Ständen Kuchen und Torte, Schmalzbrote, Bratwurst und Pommes frites, Brezeln, Fischbrötchen, Crêpes und Stockbrot angeboten. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein, Punsch und Kakao. Kinder können auf dem Karussell ihre Runden drehen, in der Bastelstube basteln und dem Märchenerzähler lauschen. Dazu ertönen Weihnachtslieder, bei denen mitgesungen werden kann.

Altgarbsen : Auf dem Kastanienplatz brennen Kerzen

Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr

Zum Anzünden der Kerzen auf dem Kastanienplatz in Altgarbsen laden Ortsbürgermeister Franz Genegel und seine Stellvertreterin Karin Kuhn für Sonntag, 1. Dezember, ein. Die Feier beginnt um 16 Uhr, die Kerzen werden um 16.30 Uhr angezündet. Den Weihnachtsbaum hat ein Bürgerin aus Altgarbsen gespendet, die Feuerwehr stellt ihn auf. Die Vereinigte Liedertafel singt weihnachtliche Lieder und wird dabei vom Posaunenchor der Kirchengemeinde Stephanus unterstützt. Aktive des TuS Garbsen bieten heiße und kalte Getränke, Waffeln, Gegrilltes und Gebratenes an.

Havelse : Adventsbasar in der Versöhnungsgemeinde

Sonntag, 1. Dezember, 14 bis 17.30 Uhr

Der Adventsbasar der evangelisch-lutherischen Versöhnungsgemeinde findet am Sonntag, 1. Dezember, in den Räumen an der Schulstraße 5 statt. Beginn ist um 14 Uhr.

Berenbostel : Bühnenprogramm auf dem Festplatz

Sonnabend, 7. Dezember, 14 bis 19 Uhr

Viele Berenbosteler Vereine und Verbände haben sich zusammengetan, um das Nikolausfest auf die Beine zu stellen. Zum vierten Mal laden sie für Sonnabend, 7. Dezember, von 14 bis 19 Uhr auf den Festplatz an der Corinthstraße ein. Es gibt ein Programm für Kinder mit Spielen, Bastelständen, Glücksrad und Erzähltheater. Zudem hat sich der Nikolaus angekündigt. Auf der Bühne wechseln sich die weihnachtlichen Darbietungen von Kirche, Kita und Grundschule ab.

Havelse : Weihnachtsmarkt mit Tannenbaumverkauf

Sonnabend, 7. Dezember, 9 bis 18 Uhr

Die Jungen Christen Garbsen organisieren für Sonnabend, 7. Dezember, von 9 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt vor der katholischen Kirche Corpus Christi am Nordenkamp 15. Das Besondere daran ist, dass Besucher dort Weihnachtsbäume kaufen können. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in soziale Projekte oder in die Jugendarbeit. Ansonsten gibt es Waffeln, Glühwein, Bratwurst und Kinderpunsch. In der Kirche wird ein Erzählzelt aufgebaut. Um 15 Uhr führen Schüler der Grundschule Havelse ein Musical auf. Von 15 bis 17 Uhr können Kinder im Pfarrheim basteln.

Schloß Ricklingen: Nikolaus bringt volle Stiefel

Sonnabend, 7. Dezember, ab 15 Uhr

In Schloß Ricklingen veranstaltet der Spielmannszug am Sonnabend, 7. Dezember, das Nikolausfest. Der Nikolaus wird im ganzen Ort Stiefel einsammeln, diese füllen und anschließend wieder an die Kinder verteilen. Bei Musik und Getränken wird in der Scheune gefeiert.

Altgarbsen : Flanieren um die Dorfkirche

Sonntag, 8. Dezember, 13 bis 18 Uhr.

Punsch, Puffer, Crêpes, Glühwein und Bratwurst können die Besucher des Weihnachtsmarktes rund um die Dorfkirche Altgarbsen am Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 18 Uhr genießen. Die Aussteller bieten fair gehandelte Produkte, Laubsägearbeiten, Gestricktes und Gehäkeltes an. Auch eine Tombola ist vorgesehen. Der Markt wird nur von Ehrenamtlichen organisiert, der Erlös ist für soziale Zwecke bestimmt.

Osterwald : Weihnachtsmarkt rund um die Kirche

Sonntag, 8. Dezember, 12 bis 18 Uhr

Der Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche hat eine lange Tradition, ihn gibt es bereits seit 1981. Die örtlichen Vereine, kirchliche Gruppen, Kitas und private Anbieter möchten den Besuchern einige schöne Stunden bereiten. Es gibt ein Programm für Kinder und viel Musik vom Musikverein (13 Uhr) und vom Akkordeonorchester (15 Uhr). Für 14.45 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt. Der Heimatverein bietet Eier- und Marillenpunsch an. Es gibt Suppe, Schmalzbrote, Bratwurst und Schmalzkuchen. Das DRK Heitlingen sorgt für Kaffee, Kuchen und Torten. Zahlreiche Hobbykünstler bieten ihre Werke an.

Stelingen: Der Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof

Sonntag, 15. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Die Ortsfeuerwehr und der Förderkreis der Grundschule laden für Sonntag, 15. Dezember, zum gemütlichen Weihnachtsmarkt auf den Schulhof der Grundschule ein. Von 14 bis 18 Uhr können Besucher unterm Weihnachtsbaum plauschen. Helfer bereiten Glühwein, süße und deftige Leckereien, eine große Kaffeetafel und zahlreiche Kinderaktivitäten vor. Auch der Weihnachtsmann hat sich angekündigt. Der Erlös des Marktes ist für die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehr, des Fördervereins Grundschule, der Kindertagesstätte und des TSV Stelingen bestimmt.

Garbsen-Mitte: Glühwein und Programm am Einkaufscenter

Montag, 25. November, bis Montag, 23. Dezember, jeweils bis 20 Uhr

Auch am und im Shopping-Plaza wird es weihnachtlich. Seit Montag, 25. November, ist dort ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Bis zum 23. Dezember können sich die Besucher dort an den Ständen stärken. Dazu gibt es den ganzen Dezember über ein Programm unter anderem mit Glasmalerei (5. Dezember), Kekse dekorieren (2.,3.,10.,11.,12. Dezember) und Weihnachtsgeschenke basteln (14. Dezember). Auch Nikolaus und Weihnachtsmann kommen im Shopping-Plaza vorbei (6. und 24. Dezember). Zudem gibt es ein Kasperletheater (vom 3. bis 19. Dezember immer dienstags, mittwochs und donnerstags). Das ganze Programm gibt es hier.

