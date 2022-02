Lohnde

Die Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) führt ab dem 1. April auf weiteren Wertstoffhöfen in der Region den bargeldlosen Zahlungsverkehr ein. Das betrifft auch den Wertstoffhof in Lohnde an der Werftstraße. Kunden können dann nur noch per Karte oder Handy bezahlen. Die Änderung erfolgt schrittweise auf Wertstoffhöfen in Stadt und Umland. Wertstoffhöfe an Deponiestandorten wie in Wunstorf sind davon nicht betroffen.

Aha hat bereits im vergangenen Jahr auf 17 Wertstoffhöfen den bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeführt. Kunden können seitdem wählen, ob sie zum Erwerb von Altpapiersäcken, Zusatzsäcken für Restabfälle, Entsorgungsplaketten für Elektro-Großgeräte oder auch Bioabfallsäcken im Umland per Karte oder Handy bezahlen möchten.

Beim Bezahlen reicht es aus, NFC-fähige Karten (kontaktloses Zahlen) dicht an das Kartenlesegerät zu halten. Ältere Karten müssen wie gewohnt in den Leseschlitz geschoben werden. NFC-fähige Smartphones brauchen nur an den oberhalb des Displays platzierten Kontaktlosleser gehalten werden, um den Bezahlvorgang abzuschließen. Weitere Informationen zu den Anlieferbedingungen und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe gibt es auf der Aha-Internetseite auf www.aha-region.de.

„Die bargeldlose Zahlung wird auf unseren Wertstoffhöfen sehr gut angenommen. Immer mehr Menschen bezahlen im Alltag mit Karte oder Smartphone“, erläutert Dunja Veenker. Sie ist Leiterin Abfall- und Wertstoffabfuhr bei Aha. Der bargeldlose Zahlungsverkehr entlaste auch die Beschäftigten vor Ort.

Zukünftig kann auf den anderen Wertstoffhöfen nur noch mit allen Debit- und Kreditkarten, einschließlich der Girocard sowie mit NFC-fähigen Smartphones bezahlt werden. Bezahl-Apps wie Google Pay oder Apple Pay können dagegen nicht eingesetzt werden. Kunden, die gerne mit Bargeld bezahlen möchten, können dies vorerst weiterhin auf einem nahe gelegenen Wertstoffhof erledigen.

Von Anke Lütjens