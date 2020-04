Letter

Die Polizei Seelze sucht Zeugen nach einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer (beide 24 Jahre alt) in Letter. Dieser hat sich am Sonntag gegen 11.30 Uhr an der Lange-Feld-Straße Ecke Kurzer Kamp abgespielt. Nach Angaben der Polizei musste der Radfahrer dem Autofahrer ausweichen, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Dabei fiel ihm sein teures Handy aus der Tasche und ging zu Bruch. Die Aussagen der Unfallbeteiligten zu dem Geschehen sind widersprüchlich. Deshalb hoffen die Ermittler jetzt auf Zeugen, die unter Telefon (05137) 827115 melden können.

Von Gerko Naumann