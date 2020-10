Wie funktioniert die Integration von Flüchtlingen in Seelze?

Seelze

Wie lange dauert es, bis ein Mensch in einem neuen Land integriert ist? Das lasse sich nicht festlegen, sagt die städtische Integrationsbeauftragte Maria Baumeister. Im Durchschnitt brauche ein gebildeter Mensch drei bis fünf Jahre, um die Sprache völlig zu beherrschen, manche schafften es aber nie. „Integration ist aus meiner Sicht geglückt, wenn der Flüchtling sich als vollständiges Mitglied der Gesellschaft fühlt“, sagt sie. Nicht nur das Beherrschen der Sprache, ein Arbeitsplatz oder Kontakte zu den Nachbarn tragen dazu bei, sondern auch der Erfolg, dass die Betroffenen nicht mehr unter Komplexen litten.

600 Flüchtlinge in Seelze

„Ungefähr 600 Geflüchtete bekamen wir zugewiesen“, berichtet die Integrationsbeauftragte. Hinzu kämen noch Zugezogene und Personen, die im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Seelze gekommen seien. Genaue Zahlen, so sagt sie, liegen ihr über diese Personengruppe nicht vor. Jedoch erhielten alle, falls gewünscht, Hilfe im Rathaus Hilfe.

Anzeige

Baumeister weiß mit welchen Problemen und Anforderungen eine Integration verbunden ist. Das unfreiwillige Verlassen des Heimatlandes und das Ankommen in einer fremden Kultur stelle an alle Flüchtlinge große Anforderungen. Sie müssten anfangs auch die gesellschaftliche Ordnung erlernen, erklärt sie. Das brauche viel Zeit. Der Weg von der Sammelunterkunft bis zur eigenen Wohnung, das Erlernen der Sprache, der Schriftverkehr mit den Behörden – all dies sei für die Betroffenen nicht einfach.

Jüngeren fällt die Integration leichter

Viele Kleinigkeiten, die für Einheimische selbstverständlich sind, seien für Flüchtlinge echte Herausforderungen. Als Beispiel nannte Baumeister eine Hausordnung. „Die Geflüchteten müssen sie als eine Regelung für die Gemeinschaft anerkennen und nicht als eine Strafmaßnahme verstehen,“ erklärt sie. Für Sozialarbeiter Mohamed Murad spielt das Alter der Geflüchteten bei der Integration eine wichtige Rolle. „Kinder und Jugendliche hatten in der Vergangenheit nicht so große Probleme, eher die Eltern“, sagt er. Sie hätten sich mit der Umstellung wesentlich schwerer getan.

Ehrenamtliche Helfer erwünscht

Die Erwartungshaltung von Einheimischen und Geflüchteten sei jedoch gleich groß, berichten die beiden Mitarbeiter der Stadt. Beide Seiten, so Baumeister, hätten oft das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren wenig passiert sei. Auch der Zeitfaktor würde für alle eine große Rolle spielen. Dennoch, so sagt sie, sei es unmöglich, für eine Integration einen Zeitplan aufzustellen. Der Geflüchtete selbst kann beispielsweise gar nicht darüber entscheiden, wann er anfangen kann zu arbeiten oder nicht. Denn Aufenthaltsstatus und Arbeitsmarktzulassung haben hierauf, neben der vorhandenen Ausbildung, einen wesentlichen Einfluss.

Im Jahr 2016 zeigte die Fotoausstellung "Ich bin es" Bilder von Geflüchteten. Quelle: Heike Baake

Mit dem Projekt Impulse fördert die Stadt Seelze geflüchtete Kinder, Jugendliche und Frauen. Während im Jahr 2018 35 Prozent der Teilnehmer einen Schulabschluss erreichten, sind es in diesem Jahr sogar 80 Prozent. Diese Jugendlichen hätten ihre Chance hier in Deutschland genutzt und könnten nun ihren Fokus auf eine Berufsausbildung legen, sagt Baumeister. Zu den Teilnehmern einer Fotoausstellung im Jahr 2016 unter dem Motto „Ich bin es“ hat die Integrationsbeauftragte noch heute Kontakt. „Eine von ihnen studiert, viele haben ihren Schulabschluss erreicht, zwei sind ausgereist“, sagt sie.

Baumeister und ihr Team an Kollegen und Integrationslotsen freuen sich besonders über die gute Zusammenarbeit mit Seelzes Schulen. Für die Betreuung der Jugendlichen benötigt das Team weitere ehrenamtliche Helfer. „Sie können bei Leseübungen oder bei der Hausaufgabenbetreuung unterstützen, aber auch als schulische Begleitung aktiv sein“, erklärt Baumeister. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon (0 51 37) 82 83 23 an die Integrationsbeauftragte wenden.

Von Heike Baake