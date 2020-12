Wie wollen Seelzer wohnen? Fragen an Unternehmer Holger Zimdars

Lathwehren

Holger Zimdars blickt auf Seelze-Süd, vierter Bauabschnitt. Der gebürtige Lathwehrener Immobilien-Unternehmer hofft auf ein Startsignal. Zimdars ist mit seinen Unternehmen seit knapp 30 Jahren am Markt. 500 Neubauwohnungen allein in Seelze sind seitdem über seine Tische gegangen, sagt er. Und sein kühnstes Projekt steht in Seelze-Süd: Der Geschossbau direkt an der B 441 mit 200 Wohneinheiten. „Wir hoffen auf den vierten Bauabschnitt in naher Zukunft“, sagt er.

Zur Galerie Der Geschossbau in Seelze-Süd liegt nahe an der B 441, Seitenkanal und Eisenbahn. Balkone und Terrassen des Geschossbaus sind deshalb nach Süden ausgerichtet, was Ruhe garantiert.

Zimdars weiß, wie Seelzer wohnen wollen. 1991 gründete er sein erstes Unternehmen in Lathwehren und erstellte 40 Wohneinheiten und ein Seniorenheim. Seine Geschäftsidee ist, als Mittelständler Nischen zu nutzen, die die ganz Großen der Branche nicht füllen.

Die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt rund um Seelze schildert der 51-Jährige so: „In Langenhagen kostet ein Quadratmeter 3900 Euro, Vermieter bekommen 12,50 Euro – aber nur, wenn sie ordentlich was bieten können. In Seelze und Groß Munzel kostet der Quadratmeter aktuell 2900 Euro und sie bekommen 11 Euro Miete.“ Als VW die Planungen für ein Montagewerk bei Groß Munzel öffentlich machte, stieg die Nachfrage dort sprunghaft an. So schnell können sich Preise ändern. Zimdars hat dort gerade 30 Wohnungen fertiggestellt.

Seelzer wollen am Ort wohnen bleiben

Baut sein Unternehmen in Seelze, zum Beispiel an der Lohnder Straße, wollen vor allem Menschen ab 60 Jahren aufwärts einziehen. „Nah an zentralen Lagen, drei Zimmer, 80 bis 95 Quadratmeter, sind die übliche Nachfrage“, sagt Zimdars. Kunden sind oft jene Menschen, die in der Stadt bleiben wollen, bisher aber ein Reihen- oder Einfamilienhaus bewohnt haben und sich nicht länger mit Haus und Garten belasten wollen oder können. „Wer nur eine Wohnung hat, kann einfach die Tür hinter sich zuziehen und nach Mallorca sausen“, sagt der gelernte Maurer. Darum sind in den Geschossbau an der Lohnder Straße nach Zimdars Kenntnis „nur Menschen aus Seelze eingezogen“ Das beliebte dritte Zimmer der Wohnung nennen seine Mitarbeiter übrigens salopp „Schnarchzimmer“.

Internetleistung ist die erste Frage

Bei Berufstätigen nimmt der Trend zum Homeoffice aktuell deutlich Einfluss auf die Wohnentscheidungen. „Die Versorgung mit leistungsfähigem Internet ist die erste Frage potenzieller Kunden“, sagt Zimdars. Lathwehren zum Beispiel ist da mit maximal 100 Mbit schwach aufgestellt. Harenberg mit 250 Mbit ist dagegen top. „Meine Töchter freuen sich über das schnelle Netz“, sagt Zimdars, der selbst in das Obergeschoss seinen jüngsten Neubaues an der Harenberger Meile eingezogen ist.

Corona-Effekt: Bauarbeiten unter Beobachtung

Eine Randerscheinung von Corona hat Zimdars beobachtet, die gar nichts mit dem Immobilienmarkt zu tun hat: Seine Mitarbeiter stehen mehr und genauer unter Beobachtung. Damit Harenbergs Grundschüler gefahrlos zwischen Schule und Turnhalle wechseln können, ließ er die Baumaterialien zwischen 9 und 12 Uhr sowie ab 14 Uhr an seine Baustelle liefern. Abweichungen in Minuten wurden sofort fotografiert und dem Seelzer Ordnungsamt gemeldet. „Inzwischen ist das Echo aber überwiegend wohlwollend“, freut sich der Neu-Harenberger, „aber der Alltag mancher Menschen scheint seit dem ersten Lockdown reizärmer geworden zu sein.“

Von Patricia Chadde