Seelze

Den Besuchern des Wochenmarktes in Seelze bescheinigen Polizei und städtischer Ordnungsdienst ein besonnenes Verhalten bei der Einhaltung der Corona-Regeln. „Die Abstände werden eingehalten, alle Kunden tragen eine Maske“, fasst ein Sprecher des Polizeikommissariats Langenhagen die Ergebnisse einer gemeinsamen Kontrolle zusammen. Sei doch einmal eine Ansprache notwendig, etwa weil die Maske die Nase nicht abdeckt, zeigten sich die Menschen einsichtig. „Es fallen keine bösen Worte.“

Erste gemeinsame Kontrolle auf Wochenmarkt

Der städtische Ordnungsdienst ist täglich in der Obentrautstadt unterwegs. Vor der Corona-Pandemie habe es auch regelmäßig gemeinsame Fußstreifen mit der Polizei in der Stadt gegeben. „Die Pandemie hat das dann ein bisschen eingeschränkt“, sagt eine Ordnungsdienstmitarbeiterin. Nun werde gemeinsam mit der Polizei der Wochenmarkt auf Einhaltung der Corona-Verhaltensregeln kontrolliert, der damit zum ersten Mal überhaupt gemeinsam besucht werde. „Die Mehrheit der Bürger hält sich dran“, zieht ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes Bilanz.

Markt hat viel Stammpublikum

Der Wochenmarkt an der Straße Am Kreuzweg hat viele Stammkunden. „Man trifft hier immer die selben Menschen“, sagt der Kommissariatssprecher. Die Leute blieben ihren Händlern treu, träfen sich auf dem Markt und kämen miteinander ins Gespräch. Nun würden halt mit Maske und Abstand ein paar Worte gewechselt. Da der Markt keine Massen anlockt, können auch die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden.

Kontrolle auch an Bushaltestellen

Seelze sei insgesamt unproblematisch, sagt der Polizeibeamte. Nach dem Lockdown habe die Polizei immer wieder die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln kontrolliert, zuletzt nach Ende der Sommerferien verstärkt auch an den Bushaltestellen. Bei Verstößen hätten in den allermeisten Fällen erzieherische Gespräche ihre Wirkung nicht verfehlt. Allgemein hätten sich die Seelzer vernünftig gezeigt. Auch in den Gaststätten habe es keine Probleme gegeben.

Von Thomas Tschörner