Seelze

„Fuchs, Schäferhund oder Wolf – zuerst war ich unsicher, was es ist“, sagt eine Anwohnerin der Straße Am Steingrande, die ihren Namen nicht nennen möchte. Am Donnerstagmorgen, 8. April, gegen 7 Uhr, hatte sie das Tier von ihrer Terrasse aus, die einen direkten Blick auf die Leinemasch bietet, beobachtet. Danach habe sie im Internet recherchiert. Der buschige Schwanz und der entspannte Gang hätten ihre Vermutung auf einen Wolf schließlich bestätigt.

Wolf auf Reviersuche

„Wahrscheinlich war es ein Rüde, der sich ein Revier sucht“, sagt Willi Raabe, Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze. Raabe wurde von der Anwohnerin kontaktiert, die damit sicherstellen wollte, dass die Sichtung in Seelze in Statistiken über Wolfsaufkommen aufgenommen wird. „Ich vermute, dass der Wolf auf Wanderschaft ist und auf seinem Weg durch die Leinemasch streift“, sagt der Naturschutzbeauftragte.

Dass Seelze sich zur Rudelgründung eignet, hält Raabe für unwahrscheinlich. „Die Leinemasch ist zwar interessant oder auch das Schweineholz in Dedensen, aber grundsätzlich ist das alles viel zu klein“, sagt er. Durch diese Teile würde ein Wolf letztendlich nur durchstreifen, vielleicht einen Hasen oder ein Reh findet, dann aber wieder weiterziehen. Denn zum Leben in einem Rudel, so Raabe, brauche der Wolf eine sehr große Fläche.

Willi Raabe ist sich sicher, dass die Leinemasch auf Dauer für einen Wolf nicht attraktiv ist. Quelle: Heike Baake

Hunde an der Leine halten

Wer sich über das richtige Verhalten bei der Begegnung mit einem Wolf informieren möchte, kann sich auf der Homepage des Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) unter www.nlwkn.niedersachsen.de informieren, so Raabe. Für die Seelzer sieht der Naturschutzbeauftragte allerdings keine Gefahr. „Der Mensch steht nicht auf der Beuteliste des Wolfes“, erklärt er. Bei einer zufälligen Begegnung solle man langsam und ruhig weitergehen und dabei den Wolf auch mal ansehen“, sagt Raabe. Wichtig sei es, dass das Tier sich nicht bedrängt oder bedroht fühle.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hundebesitzern rät Raabe allerdings, bei einer Begegnung mit einem Wolf aufzupassen und den Hund nicht von der Leine zu nehmen. Dass Schafe zum Beuteschema des Wolfes zählen, bezeichnet Raabe als großes Dilemma. „Sie ziehen damit ihre Jungen auf“, erklärt er. Für den Naturschutzbeauftragten ist das Thema Wolf nicht neu, aber es sei das erste Mal, dass es so nah an ihn herangekommen sei. „Es ist vorher noch nie vorgekommen, dass mich deshalb aus Seelze jemand angerufen hat“, versichert er.

Von Heike Baake