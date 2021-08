Idensen

Da haben sich zwei Stimmen gefunden: Ellen Brandstetter und Christin Strittmatter verbindet die Liebe zur Musik – und der harmonische Klang ihrer Stimmen im Duett. Zu einem Konzert mit Klavier kommen die beiden Frauen am Sonntag, 8. August, 17 Uhr, an die Sigwardskirche Idensen.

„Lieblingslieder“ heißt das Programm, das die beiden Gesangsprofis dem Publikum vor dem alten Gemäuer präsentieren wollen. Es sind Lieder mit hintergründigen Texten, die sich mit den eigenen Biografien der Sängerinnen verweben. „Durch die harmonische Verbindung (englisch Blending) der beiden Stimmen erreichen sie in dichter Intensität ihr Publikum und sorgen für Gänsehautmomente“, versprechen die Veranstalter.

Musikalische Reise mit vielen Stimmungen

Das Duo lädt ein auf eine musikalische Reise mit verschiedenen Stimmungen und Erinnerungen. Die Songs „Both Sides Now“ von Joni Mitchell, „The Living Years“ von Mike & the Mechanics oder „Feels Like Home“ von Randy Newman haben die beiden auf ihren Plattenspielern so oft abgespielt, dass die Platten tiefe Rillen haben. In den jüngsten Jahren war das Duo immer wieder auf kleinen Bühnen und im Rahmen von Veranstaltungen zu hören, etwa bei „Kunst & Bühne“ in Celle, beim „Abend der Genüsse“ in Sarstedt und auch bei der „Illustren Stunde“ im Café Illustre in Stadthagen.

Christin Strittmatter ist selbstständige Chorleiterin, Gesangslehrerin und Stimmtherapeutin in Hannover. Ellen Brandstetter hat ihre Basis als Vocalcoach, Gesangslehrerin und Atem-, Sprech- und Stimmtherapeutin in der eigenen Praxis in Lindhorst-Ottensen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Kathrin Götze