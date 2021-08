Steinhuder Meer

Volles Spätsommer-Programm: Der Naturpark Steinhuder Meer lädt Besucher im September zu Wanderungen, Führungen und einer Kinovorstellung ein. Außerdem lohnt auch ein Besuch im Infozentrum im Steinhuder Scheunenviertel, Am Graben 4. Im Nachtwald verbergen sich allerlei tierische Naturparkbewohner. Besucher können außerdem eine virtuelle Bootsfahrt über das Meer erleben – samt Wind und Gischt. Im Naturparkhaus in Mardorf, Uferweg 118, erwartet Gäste eine Zeitreise durch die Moore. Der Eintritt ist in beiden Infozentren frei.

Im Moor leben seltene Tiere und Pflanzen

Erlebniswanderungen ins Tote Moor gibt es an jedem Freitag von 10 bis 12 Uhr. Teilnehmer treffen sich am Parkplatz 11, Alte Moorhütte in Mardorf. Das Moor ist weitaus mehr als ein mystischer Ort, um den sich Geschichten ranken. Ein intaktes Moor bindet klimaschädliches Kohlenstoffdioxid und ist ein wichtiger Wasserspeicher.

Hier leben zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten wie Moorfrosch und die fleischfressende Pflanze Sonnentau. Auf der geführten Moorexkursion lernen Teilnehmer etwas über die Renaturierung der Moore und die Flora und Fauna dieser Landschaft. Die Kosten für diese und die weiteren Veranstaltungen betragen für Erwachsene 3 Euro und für Kinder 1,50. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0511) 61626123 erforderlich.

Das Naturpark-Infozentrum in Mardorf entführt Besucher in die Welt der Moore. Quelle: Claus Kirsch und Christian Stahl

Die Magie der Moore können Besucher beim Naturpark-Kino am Sonntag, 19. September, von 15 bis 16.30 Uhr im Steinhuder Infozentrum erleben. Regisseur Jan Haft ist der Frage nachgegangen, was die Magie der Landschaft ausmacht. In fünf Jahren Drehzeit, an 500 Drehtagen und an 80 Drehorten hat er ein schillerndes Kaleidoskop einer einzigartigen Flora und Fauna geschaffen. Und zeigt ein sensibles Ökosystem, das es zu schützen gilt.

Aufnahmen in Zeitlupe machen die schnellen Bewegungsabläufe im Moor sichtbar. Zeitraffer erlauben dem Zuschauer einen neuen Blick auf scheinbar regungslose Pflanzen und präsentieren in faszinierenden Farbwechseln die Schönheit des Lebensraums Moor. Anmeldungen sind unter Telefon (05033) 939134 erforderlich.

Das Naturpark-Infozentrum im Steinhuder Scheunenviertel bietet neben Wanderungen auch Radtouren an. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Sie sind gut vernetzt, oft wohlschmeckend und manchmal hochgiftig: Naturpark-Ranger und Pilzcoach Milan Mato Glatt nimmt ab Freitag, 24, September bis zum 22. Oktober, immer freitags die ganze Familie mit in den Lebensraum der besonderen Lebewesen, die weder Tier noch Pflanze sind. Teilnehmer treffen sich auf dem Parkplatz an der historischen Kuranlage, Friedrich-Stolberg-Allee 4, in Rehburg-Loccum. Eine Anmeldung ist unter Telefon (0511) 61626123 möglich.

Im Grinderwald auf Entdeckungstour gehen

Auf Entdeckungstour im Norden des Naturparks geht es am Sonntag, 26. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Der Grinderwald bietet vielen Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause. Naturpark-Ranger Milan Mato Glatt nimmt Naturinteressierte auf einer zweistündigen Tour mit in den spannenden Lebensraum. Der studierte Forstwirt erklärt, welche Bäume dort wachsen, macht sich auf die Suche nach Tierfährten und beantwortet Fragen der Teilnehmer. Diese treffen sich auf dem Waldspielplatz Grinderwald. Anmeldungen unter Telefon (05033) 939134.

Führungen auch für Hörbeeinträchtigte

Das Infozentrum Steinhude ist täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, das Infozentrum in Mardorf ist von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ausführliche Informationen zum Programm sowie kurzfristige Änderungen finden Sie auf www.naturpark-steinhuder-meer.de. Der Naturpark bietet alle Führungen auch für Menschen mit Hörbeeinträchtigung an. Dabei kommt eine Hörunterstützungsanlage zum Einsatz.

Aktuell gelten folgende Regeln: Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich. Das Naturpark-Team nimmt damit die Kontaktdaten der Teilnehmer auf. Gäste müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Von Anke Lütjens