Wunstorf

Casper und Rainbow gehören zur Gattung der Unzertrennlichen. Und genau das sind die beiden Pfirsichköpfchen auch, teilt das Tierheim Wunstorf mit. Aus diesem Grund sollen die beiden Vögel auch nur zusammen umziehen. Sie sind rund vier Jahre alt und wurden von den Vorbesitzern schweren Herzens wegen einer Allergie beim Tierheim abgegeben. Menschen gegenüber sind Casper und Rainbow eher zurückhaltend.

Keine reine Käfighaltung

Bei ihren neuen Besitzern sollten sie in jedem Fall genügend Platz vorfinden und auch die Möglichkeit haben, frei zu fliegen. Eine reine Käfighaltung sei nach Angaben des Tierheims auf keinen Fall erwünscht. Gerne dürfen Casper und Rainbow auch in eine große Voliere ziehen und in einen Schwarm integriert werden. Für weitere Informationen stehen die Angestellten des Tierheims unter Telefon (05031) 68555 zur Verfügung.

Von Anke Lütjens