Britta Scherbanowitz bekommt eine Menge unter einen Hut. Familie, Beruf und umfangreiches ehrenamtliches Engagement zeichnen die Vorsitzende der SG Letter 05 aus. Zwar sagen die Mitglieder immer mal wieder Danke und wissen die Einsatzfreude zu schätzen, doch noch passender schien ihnen die Teilnahme an der Aktion „Ehrenamt überrascht“. Und so planten die Vereinsmitglieder während der Woche des bürgerschaftlichen Engagements ihre Überraschung.

Britta Scherbanowitz ist ahnungslos

Scherbanowitz hatte bei der Vorstandssitzung am Mittwoch gerade alle Anwesenden, darunter den Regionssportbund-Vorsitzenden Ulf Meldau, begrüßt, als Dirk Platta um das Wort bat. „Wir freuen uns über deine Tatkraft und möchten von Herzen Danke sagen“, sagte er. Man merkte Scherbanowitz an, dass sie die Würdigung nicht einzuordnen wusste. Doch bevor sie ins Grübeln geraten konnte, platzte die Konfettikanone, und ein Regen aus bunten Papierschnipseln ergoss sich über der erstaunten Handballerin. Die schwankte in den folgenden Minuten zwischen Erstaunen und Rührung, als Letters Handballnachwuchs mit einem großen Banner den Raum betrat und Aufstellung nahm.

Bürgerschaftliches Engagement ist unverzichtbar

Zur Erinnerung an den besonderen Moment überreichte Meldau außerdem einen Blumenstrauß und eine Ehrenurkunde. In der über 100-jährigen Vereinsgeschichte ist Scherbanowitz zudem die erste Frau, die das Vorstandsamt bekleidet, und wohl auch die erste, die von ihren sportlichen Mitstreitern mit Konfetti beschossen wurde.

Von Patricia Chadde