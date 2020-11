Sehnde

Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt nun auch in Sehnde massiv zu. 40 Fälle meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montagmittag für Sehnde. Das sind 15 mehr als am vergangenen Freitag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet neu angesteckt haben, kletterte in Sehnde damit auf 139,4. Am Anfang der vergangenen Woche lagen die Werte noch im unteren zweistelligen Bereich. Erst am vergangenen Donnerstag war erstmals die kritische 50er-Marke geknackt worden. Insgesamt haben sich seit März 119 Sehnder mit dem Coronavirus angesteckt.

Bislang kein Hotspot bekannt

Im Vergleich zu den anderen Regionskommunen liegt Sehnde mit der deutlichen Zunahme der Infektionen jetzt auf Platz vier. Spitzenreiter ist Laatzen mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 212,6. Dicht darauf folgen Sehndes Nachbarstadt Lehrte (171,7) sowie Ronnenberg (152,8).

Laut Stadtsprecherin Ines Raulf ist bislang kein Hotspot im Sehnder Stadtgebiet bekannt. Sie geht von einzelnen verstreuten Infektionen aus. Die Steigung sei aber schon enorm, so Raulf. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass nach einem Wochenende die Zahlen meist noch etwas niedriger sind als in der Woche.“

Das Rathaus Sehnde selbst sei kein Hotspot. „Die Ergebnisse der getesteten Mitarbeiter und Politiker sind alle negativ“, sagt Raulf. Nach der Corona-Infektion des Bürgermeisters Olaf Kruse und dreier seiner Mitarbeiterinnen, hatten sich vergangene Woche mehr als 30 weitere Mitarbeiter der Stadt sowie Sehnder Kommunalpolitiker einer groß angelegten Testaktion vor dem Rathaus unterzogen.

In Kitas gibt es bislang keine aktuellen Corona-Fälle

Die Sehnder Kitas und Schulen arbeiten aktuell weiter im Regelbetrieb. Momentan seien dort keine aktuellen Corona-Fälle bekannt, sagt Stadtsprecherin Raulf. Die Kitas seien uneingeschränkt geöffnet und auch Sehndes Schulen arbeiteten im Präsenzunterricht. Die Situation werde in den Einrichtungen aber täglich neu bewertet, sagt Raulf.

Von Patricia Oswald-Kipper