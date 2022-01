250 Sehnder bilden Menschenkette gegen Spaziergänger

Sehnde

Sehnde hat am Montagabend Gesicht gezeigt: „Zusammen sind wir stark“ stand auf einem Plakat bei der Gegendemonstration zu den selbst ernannten „Spaziergängern“ – und mindestens 250 Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Ortsteilen haben dies mit ihrer Teilnahme an der Menschenkette an der Mittelstraße untermauert und damit Stellung bezogen – und die „Spaziergänger“ dadurch offenbar vertrieben. Im Gegensatz zur Vorwoche, als sich die Impfgegner eine Rangelei mit der Polizei lieferten, verlief die Veranstaltung der Initiative „Sehnde zeigt Gesicht“ friedlich. Ob es in der nächsten Woche eine Wiederholung gibt, ist noch offen.

Die Menschenkette zog sich fast durch die gesamte Mittelstraße. „Lassen Sie uns ein Spalier bilden und nicht provozieren“, hatte Reiner Luck, Mitinitiator der Initiative „Sehnde zeigt Gesicht“, den Teilnehmern zu Beginn zugerufen. „Mal sehen, ob die ,Spaziergänger‘ kommen.“ Doch sie kamen nicht – oder trauten sich jedenfalls nicht bis in die Innenstadt. „Im Umfeld erschienen immer wieder kleinere Gruppen, die jedoch beim Erblicken von Einsatzkräften flüchteten“, berichtet Jessika Niemetz von der Polizeidirektion Hannover.

Die Teilnehmer haben für die „Spaziergänger“ in der Mittelstraße ein Spalier gebildet - doch die Impfgegner sind nicht aufgetaucht. Quelle: Oliver Kühn

Sieben Anzeigen wegen Verstößen

Bei der Menschenketten-Demonstration – angemeldet waren nur 50 Teilnehmer, weshalb weitere Ordner rekrutiert werden mussten – habe es dagegen keine Verstöße gegen Corona-Regeln gegeben, sagt Einsatzleiter Daniel Golon vom Polizeikommissariat Lehrte. Dies könne am gutbürgerlichen Publikum gelegen haben. Dies waren fast ausschließlich Sehnder Bürger, flankiert von einigen Kommunalpolitikern und dem DGB. Außerhalb der Demo habe es an diesem Abend sieben Anzeigen gegeben, fünf wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln und zwei wegen der Weigerung, seine Personalien anzugeben.

Die Teilnehmer der Menschenkette waren sich weitgehend einig. „Ich möchte Solidarität mit denen zeigen, die sich einsetzen“, sagt etwa die Sehnderin Susanne. „Die Corona-Gegner sind nicht die Mehrheit“, betont die 60-Jährige. Seinen vollständigen Namen möchte niemand in der Zeitung lesen, offenbar befürchten viele, nach der Farbattacke auf die Kreuzkirche auch selbst möglichen Anfeindungen oder Repressalien ausgesetzt zu sein.

Teilnehmerin: Corona-Leugner nerven

Ähnlich sieht es auch Katrin aus Rethmar. „Es gibt mehr Leute, die die Maßnahmen unterstützen und sich an die Regeln halten, deshalb muss man Gesicht zeigen“, sagt die 46-Jährige. Und die 42-jährige Antje aus Dolgen nervt nach eigener Aussage, dass es immer noch Menschen gibt, die meinen, dass Impfen nicht helfe. Eine 72-Jährige spricht auch einigen Umstehenden aus dem Herzen, als sie sagt, dass sich jetzt Leute gerührt haben und nicht nur meckern. „Denn wir können doch froh sein, dass es uns so gut geht.“

Nach einer halben Stunde erklärte Luck die Menschenkette dann für beendet – und alle Teilnehmer beklatschten sich gegenseitig. „Wir sind sehr zufrieden, das ist super gelaufen.“ Auch Ortsbürgermeister Helmut Süß (SPD) ist positiv überrascht: „Das hatte ich mir erhofft, man muss mal Flagge zeigen, und dieser passive Protest ohne Marsch ist eine gute Form.“ Auch dass die Teilnehmer aus fast allen Ortsteilen kamen, freue ihn.

Auch auf der Mittelstraße haben mutmaßliche Corona-Leugner rosafarbene Linien gesprüht, so wie bereits vor dem Eingang der Kreuzkirche. Quelle: Oliver Kühn

Rückendeckung für Kirchengemeinde

Erleichtert war auch Damaris Frehrking, neben Luck Mitorganisatorin der Menschenkette. „Schön, dass so viele da waren, das ist eine gute Rückendeckung“, sagte sie. Sie hat die Initiative „Sehnde zeigt Gesicht“ als Privatperson mitgegründet, ist jedoch gleichzeitig auch Pastorin der Kirchengemeinde und wird seitdem angefeindet. Auf den Wegen zur Kreuzkirche waren in der Nacht zum Sonntag mutmaßlich von Corona-Leugnern rosa Linien gesprüht und Fenster sowie die Infovitrine mit Aufklebern aus der „Querdenker“-Szene verunstaltet worden. „Als eine „extrem traurige Aktion, geprägt von kleingeistigem Handeln“ bezeichnet das der Ortsbürgermeister. „Schön, dass so viele da waren, das ist eine gute Rückendeckung“, sagte Frehrking daher zu der Teilnehmerzahl bei der Menschenkette.

Auch die Kirchenvorstandsvorsitzende Heidrun Golenia ist hoch erfreut: „Dass die Sehnder heute hier Gesicht gezeigt haben, ist doch ein deutliches Zeichen.“

Von Oliver Kühn