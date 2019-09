Sehnde

Joshua und Lucas sind technisch ziemlich versiert. Mit Lötkolben, Leuchtdioden, Kabeln, kleinen Elektromotoren und Batterien können sie bestens umgehen. Das haben sie in einer Arbeitsgemeinschaft (AG) der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) neben dem üblichen Unterricht gelernt. Und die beiden 15-jährigen KGS-Schüler sind auch verschmitzte Spaßvögel. Denn sie haben ein kleines Gerät gebaut, das einem Glücksrad ähnelt und das die beiden „Notenauslosungsmaschine“ nennen. Das Gerät ist beim Aktionstag der KGS, an dem die Arbeiten der AGs in der Schule präsentiert werden, ein echter Hingucker.

Auf Knopfdruck gibt es eine 6 – oder eine 1

Denn drücken Joshua und Lucas auf ein Knöpfchen, versetzt sich die Scheibe der Notenauslosungsmaschine, auf der die Zahlen 1 bis 6 geschrieben stehen, in eine schnelle Rotation. Und wenn sie stoppt, zeigt sie halt eine Schulnote an. „So läuft das mit den Noten bei unseren Lehrern“, sagt Lucas nicht ganz ernst – und Lehrtes noch amtierender Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke sowie dessen Amtsnachfolger Olaf Kruse, die sich das kleine Schauspiel Seite an Seite angeschaut haben, lachen schallend.

So sieht die lustige „Notenauslosungsmaschine“ von Joshua und Lucas aus. Quelle: Achim Gückel

Die Präsentation von kleinen elektrischen Maschinen, wie die von Joshua und Lucas, ist aber nur ein kleiner Ausschnitt des Aktionstags gewesen, den es an der KGS in dieser Form zum ersten Mal gab. An rund 15 Ständen zeigten die Schüler ihre Arbeitsergebnisse aus den AGs – vom selbst gebackenen Kuchen bis hin zur Arbeit an der Nähmaschine.

Fast alle AGs standen auf der Kippe

Die Aktion, die eingebettet war in den traditionellen bunten Abend für die neuen Fünftklässler, hatte einen ernsthaften Hintergrund. Denn im Sommer standen nahezu alle AGs der KGS auf der Kippe – und zwar wegen der drohenden Abordnung einer Vielzahl von Lehrern an Grundschulen. Die Abordnungen wurden bis zum Start des neuen Schuljahrs weitgehend zurückgenommen, doch die Verärgerung in der KGS blieb enorm. Daher gab es jetzt den Aktionstag, der den Titel „Schule als Lebensraum“ trug.

Sophia (10) lernt von AG-Leiterin Elvira Gann die ersten Handgriffe an der Nähmaschine. Gann leitet schon seit 15 Jahren Arbeitsgemeinschaften im Nähen und Zeichnen an der KGS. Quelle: Achim Gückel

„Wir wollten mit dieser Aktion aufmerksam machen auf das, was Schule alles ausmacht. Und das ist nicht allein der reguläre Unterricht“, sagt Schulleiterin Sandra Heidrich. „Ohne die AGs wäre unsere Schule nicht mehr dieselbe Schule.“ Viele Schüler und Lehrkräfte identifizierten sich mit diesen Angeboten. Die Kinder und Jugendlichen könnten dort ihre Stärken ausleben. Und das taten beim Aktionstag nicht nur Joshua und Lucas mit ihrer Notenmaschine.

