Sehnde

Eine 52 Jahre alte Frau hat sich am Sonnabendnachmittag mit einem Unfall auf der Straße Am Stadion allerhand Ärger eingehandelt. Der Führerschein wurde ihr abgenommen, und die Polizei schob ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Denn die Sehnderin hatte sich stark alkoholisiert ans Steuer ihres Autos gesetzt.

Der Crash passierte, als die Frau gegen 14.50 Uhr ihren Wagen auf der Straße wenden wollte und dabei von der Fahrbahn abkam. Das Auto krachte heftig gegen einen Baum, Fahrer- und Beifahrerairbags lösten aus, Anwohner schreckten auf, Polizei und ein Rettungswagen rückten an. Laut Polizeibericht erlitt die 52-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Rettungskräfte behandelten sie, eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus lehnte die Frau aber ab.

Leere Wodakaflasche

Die Polizeibeamten nahmen bei der Sehnderin starken Alkoholgeruch wahr. Und als sie in ihr Auto blickten, mochten die Ordnungshüter ihren Augen kaum trauen. Auf dem Beifahrersitz lagen mehrere leere Wein- und Bierflaschen sowie eine ebenfalls leere Wodkaflasche. Ob die Autofahrerin daraus zuvor getrunken hatte, ist unklar.

Fest steht aber, dass die laut einem Sprecher des Lehrter Kommissariats „sehr betrunkene“ Sehnderin nur sehr sanft in einen Alkoholtester pusten konnte. Für eine brauchbare Messung reichte das nicht. Im Kommissariat nahm ihr ein Arzt eine Blutprobe ab.

Von Achim Gückel