Sehnde

Der Onlinehändler Amazon will ein neues Verteilzentrum im Sehnder Ortsteil Höver aufbauen. Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) bestätigte die Ansiedlung gegenüber dieser Zeitung am Dienstagabend. „Ich freue mich sehr über die Zahl der Arbeitsplätze, die dauerhaft bleiben werden“, sagt Kruse. Auch als Gewerbesteuerzahler sei Amazon in der Stadt östlich von Hannover willkommen.

Amazon-Verteilzentrum entsteht an der Gretlade in Sehnde-Höver

Das amerikanische Versandunternehmen hatte seine Pläne für Höver anlässlich eines Besuchs von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) bekanntgegeben, als der das große Logistikzentrum in Winsen an der Luhe (Kreis Harburg) besuchte. Etwa 80 Arbeitsplätze sollen Unternehmensangaben zufolge im Sehnder Verteilzentrum auf knapp 10.000 Quadratmetern entstehen. „In der Wintersaison zur Vorweihnachtszeit werden es deutlich mehr sein“, sagt Bürgermeister Kruse.

Eröffnet werden soll das Verteilzentrum voraussichtlich bereits im Herbst 2020. Das ist deshalb möglich, weil eine bestehende Logistikhalle an der Straße Gretlade umgenutzt werden soll. Die Erschließung mit Lkw werde über die Bundesstraße 65 erfolgen, sagt Kruse. Die vorbereitenden Gespräche mit den Amazon-Mitarbeitern seien „sehr offen“ gewesen.

Weitere Amazon-Verteilzentren geplant

Das Geschäft mit dem Onlinehandel boomt. Derzeit betreibt Amazon in Niedersachsen ein großes Logistikzentrum in Winsen, ein Sortierzentrum in Garbsen und zwei kleinere sogenannte Verteilzentren. Außer in Sehnde sollen weitere Verteilzentren in Jever ( Friesland), Northeim und Emden entstehen. 2012 hatte Amazon den Bau eines großen Logistikzentrums am Rande des Expo-Parks im Süden Hannovers geplant, der aber scheiterte. Dort ist jetzt die Bertelsmann-Tochter Arvato ansässig.

Von Conrad von Meding