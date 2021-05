Sehnde

In Sehnde gibt es fünf neue Hotels – aber nur für Wildbienen. Die Stadt hat an fünf Standorten in Bilm, Dolgen, Gretenberg, Ilten und Sehnde Nisthilfen für die fleißigen Bestäuber aufgestellt. In freier Natur, damit die Insekten auch genügend Nahrung in der Umgebung finden. Doch das soll nicht das Ende sein. „Wenn sie gut angenommen werden, sind weitere denkbar“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Und ausdrücklich sind Spaziergänger eingeladen, das Treiben rund um die Hotels genauer zu beobachten.

Die Insektenhotels wurden vom Baubetriebshof gebaut und eingerichtet und warten jetzt auf zahlreiche Bewohner. Die Standorte seien so ausgewählt worden, dass sie eine möglichst vielfältig strukturierte Umgebung mit einer Kombination aus Obstgehölzen, Heckenpflanzen und Wiesenbereichen böten und zu verschiedenen Jahreszeiten blühten, sagt Kristina Haack vom Fachdienst Stadtentwicklung. „Außerdem werden die Grünflächen punktuell noch durch die Einsaat einer artenreichen Blühmischung aufgewertet.“Denn immer häufiger seien Blütenpollen an ungünstigen Standorten regelrechte „Chemie-Cocktails“, hatte Klaus Ahrens vom Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund bei der Kampagne zum Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt“ geurteilt.

Eine Wollbiene bei der Arbeit: Auch diese Art ist durch immer weitere Versiegelung von Flächen in ihrem Bestand stark gefährdet. Quelle: Hans-Jürgen Sessner (Archiv)

Wildbienen sind Einzelgänger

Die künftige Bewohnerschaft dürfte bunt gemischt sein: In Deutschland gibt es mehr als 500 Wildbienenarten, die eine enorme Bedeutung für die Bestäubung von Blütenpflanzen haben – und für die (Land-)Wirtschaft. Allein in Europa wird der Geldwert der Bestäubung durch Insekten auf mehr als 14 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Aber nur wenige von ihnen bilden wie die Honigbiene Staaten oder Völker – die meisten Wildbienen sind Einzelgänger und werden daher auch Solitärbienen genannt. Diese Arten brauchen Nisthöhlen für ihre Brut, wozu sie etwa Löcher in den Boden graben oder Käferbohrgänge in morschem Holz nutzen.

Einige Wildbienenarten, die ihre Brutzellen in vorhandenen Hohlräumen anlegen, ließen sich in geeigneten Nisthilfen wie den Sehnder Insektenhotels ansiedeln, sagt Haack. Wichtig für selbstgebaute Insektenhotels seien dabei sauber gebohrte Löcher und glatte Schnittflächen an hohlen Halmen, damit die Tiere sich nicht an den Flügeln verletzen. Ein Gitter vor den Nisthilfen hält Vögel davon ab, die proteinreichen Larven aus den Löchern zu picken.

Passanten dürfen Tiere beobachten

„Die Insektenhotels haben für uns zwei wichtige Funktionen“, ergänzt Kruse. „Zum einen sollen sie Wildbienen eine Brutmöglichkeit bieten. Genau so wichtig ist uns aber, dass sie eine tolle Beobachtungsmöglichkeit dieser faszinierenden Lebewesen darstellen.“ Die Insektenhotels und die Aufwertung der Grünflächen seien für Sehnde ein Baustein zur Förderung der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet.

Wer in den kommenden Wochen und Monaten selbst nachschauen möchte, ob schon einzelne „Zimmer“ im Hotel belegt sind, kann dies an folgenden Standorten tun: In Bilm auf der Obstwiese am Wischhof, in Dolgen auf der Wiese hinter dem Trafoturm, in Gretenberg am Jacobiteich, in Ilten auf der Grünfläche am Bärenkampsgraben und in Sehnde auf der Grünfläche gegenüber der Astrid-Lindgren-Grundschule.

Von Oliver Kühn