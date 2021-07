Sehnde

In Sehnde werden öffentliche Grünflächen künftig weniger gemäht. Das hat sich der Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz im Rathaus auf seine Fahnen geschrieben. Denn auch vor der eigenen Haustür könne man viel für den Pflanzen- und Artenschutz tun, gibt Kristina Haack vom städtischen Fachdienst zu bedenken. Damit stehe die Stadt in einer Linie mit der SPD und den Grünen im Rat, die bereits im Herbst vergangenen Jahres eine entsprechende Initiative für mehr unberührte Flora gestartet hatten.

Stadt: „Wichtiger Beitrag zu mehr biologischer Vielfalt“

Konkret bedeutet das eine Änderung der Pflege von öffentlichen Grünflächen in Sehnde. „Bereits im Verlauf des vergangenen Jahres hat die Stadt damit begonnen, ihr Grünflächenmanagement zu verändern und es an die aktuellen Herausforderungen anzupassen“, erklärt Haack. Künftig soll der Baubetriebshof bei städtischen Arealen eine sogenannte naturnähere Grünflächenpflege anwenden. Dadurch komme es zu mehr Unordnung und Wildnis auf Flächen wie Parks und Wiesen, beim Grün am Straßenrand sowie auf sogenannten Kompensationsflächen. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für mehr biologische Vielfalt und mehr Natur in der Stadt“, meint Haack. Naturnah gepflegte Grünflächen seien um ein Vielfaches artenreicher und oft bunter als zum Beispiel der kurz gemähte Zierrasen.

Natürlich sei man sich im Rathaus bewusst darüber, dass die Flächen nach wie vor den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen sollen, betont die Mitarbeiterin der Stadt. Wie intensiv die Pflege einer Grünfläche sein soll, bemesse sich an deren Ansprüchen für eine Nutzung. Spielplätze und andere intensiv genutzte Flächen würden weiterhin regelmäßig bis zu zehnmal in einer Saison gemäht, kündigt Haack an. Auf vielen Randbereichen und weniger genutzten Grünflächen dagegen werde künftig vielleicht nur zweimal im Jahr gestutzt. Durch diese sogenannte extensive Pflege würden sich diese Areale zu artenreichen Wiesen entwickeln.

An Straßen steht Verkehrssicherheit an erster Stelle

Bei Grünflächen an Straßen, Fuß- und Radwegen stehe aber nach wie vor die Verkehrssicherheit an erster Stelle, betont die Rathausmitarbeiterin. Das heißt, dass zum Beispiel Kreuzungen oder Einfahrten einsehbar bleiben müssten. Aber auch bei diesem „straßenbegleitenden Grün“ könne durchaus seltener gemäht werden, betont Haack. Die neue Grünflächenpflege sei zudem eine direkte Folge des Beitritts Sehndes zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“. Eine Veränderung hin zu mehr Wildnis sei für Bürgerinnen und Bürger zu Beginn zunächst sicher ungewohnt. „Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess für alle Beteiligten“, meint Haack.

Die Stadt will mit den neuen Grundsätzen Sehnderinnen und Sehnder auch dazu ermuntern, selbst Ideen für mehr Artenvielfalt und Ökologie zu entwickeln. Vorschläge können per E-Mail unter gruenflaechen@sehnde.de eingesandt werden.

Von Michael Schütz