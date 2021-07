Die Stadt hat angekündigt, ihre Grünflächen künftig nicht mehr so intensiv zu pflegen und mehr Wildwuchs in der Stadt zuzulassen. Während das so mancher Bürger kritisiert, lobt der Sehnder Naturschutzbund die Verwaltung dafür ausdrücklich. Das sei „eine Wohltat für die Biodiversität und damit für alle Einwohnerinnen und Einwohner“.

In der Poststraße in Rethmar lässt die Stadt das Gras am Fahrbahnrand sprießen, was manchem Einwohner nicht gefällt. Quelle: Privat