Artenvielfalt schützen: Nabu Sehnde sammelt Unterschriften für Volksbegehren

Die Sehnder Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) beteiligt sich am Volksbegehren „ Artenvielfalt.Jetzt“. Dafür haben die Naturschützer aus Sehnde gemeinsam mit den Grünen kürzlich bereits mehr als 100 Unterschriften gesammelt. Nun bauen die Mitglieder am Freitag, 31. Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr einen Informationsstand vor dem Rewe-Markt an der Peiner Straße in Sehnde auf. „Es geht darum, Unterstützung für ein konkretes Naturschutzgesetz zu bekommen, das Tiere und Pflanzen wirklich schützt und dem Artensterben endlich Einhalt gebietet“, sagt Sprecherin Angelika Thomaier.

Imker: Blütenpollen oft Chemie-Cocktail

„Das Artensterben ist eines der größten Probleme unserer Zeit“, sagt Holger Buschmann, Landesvorsitzender des Nabu Niedersachsen und einer der Initiatoren des Volksbegehrens mit rund 70 Partnern. Von den „dramatisch einbrechenden Insektenbeständen“ aufgrund zerstörter Lebensräume und rückgehender Blütenpflanzen seien ganze Nahrungsketten betroffen. Weil es nicht mehr ausreichend Insekten gebe, gingen inzwischen sogar weit verbreitete Vogelarten wie die Stare massiv zurück.

Ein Tagpfauenauge sonnt sich auf einer Sitzbank. Er war 2009 zum Schmetterling des Jahres gewählt worden. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Auch die Bienenvölker seien in Gefahr, sagt Klaus Ahrens vom Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund. „Blütenpollen, die nicht nur für Honigbienen, sondern auch für Wildbienen und Hummeln als Futter für ihre Brut lebensnotwendig sind, sind immer häufiger regelrechte Chemie-Coktails.“ Für das Volksbegehren hat sich auch ein Bündnis von Jugendverbänden gegründet, das die Kampagne unterstützt. Dazu gehören etwa die BUND-Jugend Niedersachsen, Fridays for Future, die Grüne Jugend und die Naturfreundejugend. „Wir fordern ein Gesetz für Niedersachsen, das biologische Vielfalt wirksam schützt und Ökosysteme für nachfolgende Generationen erhält“, sagt Sprecherin Magdalena Schumacher von der Naturschutzjugend.

Onlinepetition zum Bodenschutz

Darüber hinaus beteiligt sich der Sehnder Nabu an einer Online-Petition zum Thema Bodenschutz. Täglich würden in Deutschland mehr als 60 Hektar für Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht, erläutert Thomaier. Das entspreche jährlich einer Fläche von Frankfurt am Main. Dennoch habe die Bundesregierung ihr Ziel, den täglichen Flächenverbrauch bis zu diesem Jahr auf maximal 30 Hektar zu begrenzen, ins Jahr 2030 verschoben.

„Dort, wo Fläche verbraucht wird, wird der Boden mitsamt seinen Funktionen zerstört“, verdeutlicht die Nabu-Sprecherin. Dies beschleunige das Artensterben und die Klimakrise. Denn die Ressource Boden sei kostbar: Es dauere mehr als 2000 Jahre, bis eine zehn Zentimeter dicke Schicht Humus und damit fruchtbarer Boden entstehe. „Aus Sicht des Naturschutzes sollten daher überhaupt keine weiteren Flächen mehr versiegelt werden“, fordert Thomaier. „Denn oftmals sind das fruchtbare Böden der Landwirtschaft.“

Nabu : Kein Boden für Gewerbegebiet

Das gelte auch für das aktuelle Beispiel der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets am Borsigring in Sehnde. „Dort sollen rund zwölf Hektar wertvoller Ackerboden dauerhaft zerstört werden“, kritisiert die Nabu-Sprecherin. „Dieses Vorgehen lehnen wir ab.“ Deshalb unterstütze der Nabu Sehnde die Forderung, bis zum Jahr 2030 zu einem Netto-Null-Flächenverbrauch zu kommen. Das bedeutet, dass neue Flächen nur verbraucht werden dürfen, wenn gleichzeitig anderenorts genau so viel Fläche entsiegelt wird.

