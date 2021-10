Sehnde

Das Thema Ausbildung nehmen die Stadt Sehnde und der Verein Pro Regio in diesem Oktober erneut in den Fokus. Am Dienstag, 12. Oktober, laden sie zu einem digitalen Ausbildungsstammtisch ein. Das Videotreffen findet zwischen 14 und 15.15 Uhr statt.

Bei dem virtuellen Treffen handelt es sich in erster Linie um eine Nachbereitung einer Veranstaltung aus dem September. Zum ersten Mal hatten die Stadt und Pro Regio eine „Zukunftsbühne Sehnde“ auf die Beine gestellt. Im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde fand eine Art Speeddating mit fünf Sehnder Unternehmen statt. Eine Viertelstunde hatte jede Firma Zeit, sich Jugendlichen und Eltern vorzustellen und als potenzieller Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber zu präsentieren.

Zukunftsbühne soll im Fokus stehen

Mit 90 Interessierten im Forum zeigten sich die Veranstalter dabei auch durchaus zufrieden mit der Resonanz. Trotzdem sehen Stadt und Pro Regio noch mehr Potenzial in dem Format und wollen es deswegen beim Videostammtisch am 12. Oktober noch einmal aufgreifen. „Gerne möchten wir allen, die nicht dabei waren, auch einen filmischen Eindruck von der spannenden Veranstaltung ermöglichen“, sagt Dina de Haas von Pro Regio.

Bei der Zusammenkunft im Internet möchten sich die Veranstalter außerdem mit den Teilnehmenden über eine zukünftige Weiterführung der Zukunftsbühne austauschen. Dafür sind neben Pro Regio auch Gäste von der KGS dabei.

Link zum Einwählen kommt per E-Mail

Für die Teilnahme am Ausbildungsstammtisch ist es notwendig, sich per E-Mail unter der Adresse d.dehaas@proregioev.de anzumelden. Ein paar Tage vor dem Stammtischtermin verschickt der Verein dann einen Link zur Videoplattform Cisco Webex. Damit kann man sich am Tag des Treffens vom heimischen Computer ab 13.50 Uhr einwählen. Möglich ist eine Teilnahme sowohl über die Webex App als auch über den Internetbrowser. Pro Regio empfiehlt, sich über Chrome oder Firefox einzuwählen. Eine Teilnahme per Telefon ist ebenfalls möglich. Fragen hierzu werden unter der Telefon (0 51 73) 9 25 90 16 beantwortet.

Der Ausbildungsstammtisch und Ausbildungsmessen sind in den vergangenen Jahren in Sehnde zu einem bewährten Format geworden. Wie in vielen Bereichen hat auch hier die Corona-Pandemie das physische Treffen lange Zeit verhindert. So ist der Ausbildungsstammtisch im vergangenen Jahr erstmals ins Internet verlegt worden, um weiterhin mit potenziellen Auszubildenden in Kontakt zu kommen.

Im März ist zudem eine neue digitale Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Ausbildung in Sehnde – Unternehmen treffen Jugendliche“ ins Leben gerufen worden. Die Resonanz war allerdings verhalten. Die Stadt führte das auf die „digitale Müdigkeit der Menschen durch Homeoffice und Homeschooling“ zurück.

Von Michael Schütz