Lehrte/Sehnde

Wissen Sie, woher die roten Sandsteine kommen, aus denen die Schleuse in Anderten gebaut ist? Helgoland. Oder wozu Mergel gebraucht wurde? Oder dass die Deutsche Bahn von Ahlten aus das gesamte Oberleitungsnetz in Norddeutschland steuert? Eine 40 Kilometer lange Rund-Radtour bringt Sie zu 14 Zeitzeugen der Industriekultur im Osten der Region Hannover. Sie heißt „ Schiffe, Schienen, Schächte“ und ist ausgearbeitet vom Team Regionale Naherholung der Region Hannover. „Besonderer Reiz ist die Kombination aus Vergangenheit und Zukunft“, schreibt das Team. Start- und Endpunkt ist die Schleuse Anderten.

Die Region war reich an Bodenschätzen: Der Deister lieferte Holz, Steine, Kalk und Steinkohle, während sich in Lehrte und Sehnde mächtige Kali-, Mergel- und Tonlagerstätten befanden. Die Rohstoffe wurden zum Teil vor Ort verarbeitet. Ein Großteil jedoch wurde abtransportiert, ab dem 19. Jahrhundert mit der Eisenbahn, nach Eröffnung des Mittellandkanals 1916 auch per Schiff. In den umliegenden Gemeinden dehnten sich die Industrieflächen aus. Auch heute noch bestimmen Wasserstraßen, Zementwerke und Kalihalden das Landschaftsbild in der östlichen Region.

Anzeige

An 14 Stationen zurück in die Vergangenheit

Historisches Dokument: Der Bau der Schleuse in Anderten um 1928. Sie war damals die größte Binnenschleuse Europas. Quelle: Filminstitut Hannover

Weitere HAZ+ Artikel

Erste Station ist die Schleuse Anderten. Rund 20.000 Fracht-, Fahrgast- und Sportschiffe passieren jährlich das Wasserbauwerk. Es beeindruckt durch seine Größe und komplexe Schleusentechnik. Für die Erkundung sollte man etwas Zeit einplanen: Eine Schleusung dauert etwa 25 Minuten.

Die Strecke führt von dort aus gen Osten. Nach einigen Kilometern sind in Ahlten linker Hand große Strommasten zu sehen. Dort hat die Deutsche Bahn ein großes Umspannwerk (Station 2), mit dem sie seit 1929 das rund 6000 Kilometer lange Oberleitungsnetz im Nordwesten Deutschlands betreibt. Und darunter ist die Erde hohl: Von 1952 bis 1995 wurde Erdöl gefördert. Die unterirdischen Hallen werden seit 1999 von E.ON Ruhrgas während der Sommermonate als Erdgasspeicher genutzt.

Hannover wollte keine „Feuerbüchsen“

Am Bahnhof in Lehrte hielt der erste Zug aus Hannover am 22. Oktober 1843. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Bald ist Lehrte erreicht. In der Stadt lässt sich deutsche Eisenbahngeschichte erleben. Im frühen 19. Jahrhundert endete hier die Bahnlinie aus Berlin, weil Hannover die „dampfenden Feuerbüchsen“ nicht haben wollte. Lehrte wurde zunächst Endhaltepunkt der Strecke von Berlin. Das Pendant in Berlin ist der „Lehrter Bahnhof“ (heute: Berlin Hauptbahnhof). Das 1844 entstandene Lehrter Bahnhofsgebäude (3) steht heute unter Denkmalschutz. Bauleiter war der später berühmt gewordene hannoversche Architekt Conrad Wilhelm Hase.

Nächste Station ist der 44 Meter hohe Wasserturm der ehemaligen Zuckerfabrik (4) an der Germaniastraße, gebaut 1912 von Stadtbaumeister Max Huguenin. Abends tauchen Lampen das Lehrter Wahrzeichen in blaues und weißes Licht. Rechts vom Eingang erinnert ein Wasseranzeiger mit Drahtseil nach oben an den Wasserbehälter. Er fasste 250.000 Liter.

Seit 1912 wird die Silhouette Lehrtes durch den Wasserturm bestimmt. Der 44 Meter hohe Turm wurde vom Stadtbaumeister Max Huguenin erbaut. Quelle: Katharina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Vom Kreisel am Wasserturm geht es auf der Manskestraße nach Norden Richtung Autobahn. Hermann Manske (5) gründete 1881 in der Lehrter Feldmark die Zementfabrik Germania (1910 stillgelegt), 1886 in Misburg ein zweites Werk und stiftete der Stadt 1892 ein Krankenhaus. Das heutige Klinikum der Region Hannover befindet sich ein paar Meter weiter nördlich. Manskes Werke gehörten zu den größten Portlandzement-Firmen Europas und beteiligten sich 1893 mit einer Figur der Germania an der Weltausstellung in Chicago. Portlandzement wurde aus Mergel hergestellt.

Salz und Ton werden Motoren

Das Museumsstellwerk Lpf am Bahnhof Lehrte ist weit und breit einzigartig. Quelle: privat (Archiv)

Weiter geht es zum „Museumsstellwerk Lpf“ (6). Es ist das älteste und größte mechanische Stellwerk in Norddeutschland mit einem 20 Meter langen Pult voller Schalthebel und der großen Modelleisenbahnanlage „Lehrter Personenbahnhof um 1960“. Das Museum ist coronabedingt derzeit geschlossen (siehe Infotext). Weiter Richtung Süden sind zwei große Abraumhalden zu sehen. Zwischen 1913 und 1994 wurden in den drei Kaliwerken Bergmannssegen (1913), Hugo (1909, Station 7) und Friedrichshall (1905, Station 10) bei Sehnde vor allem zur Herstellung von Düngemittel abgebaut. Weiter auf dem Weg Richtung Süden erreicht der Radtourist Sehnde und den Bahnhof (8).

Ein kleiner Abstecher entlang der B 65 Richtung Osten bis zu einem rechts abbiegenden Wirtschaftsweg führt zur Geschichte des zweiten wichtigen Rohstoffes aus der Region: Ton. In Sehnde begegnet man Resten früherer Ziegeleiwerke (9). Die Tonvorkommen in der Umgebung waren reichhaltig. Zurück im Stadtzentrum und weiter nach Süden stößt die Route der Industriekultur auf den Mittellandkanal. Selbst er lieferte Ton: Der Aushub, der bei seinem Bau in den 1920er Jahren anfiel, wurde zu Ziegeln gebrannt.

Pause am Stichkanal Hildesheim ...

An der Schleuse Bolzum (12) sind etwa zwei Drittel der Strecke geschafft. Sehenswert ist die historische Schleuse von 1928, die nach dem Bau der neuen Schleuse erhalten blieb und durch dessen Becken nunmehr ein Radweg verläuft. An dieser Stelle trifft der Stichkanal Hildesheim auf den Mittellandkanal. Die große Wasserfläche (11), die Binnenschiffe, im Hintergrund die begrünte Kalihalde bieten einen guten Platz für eine Pause.

Der Stichkanal verbindet Hildesheim mit dem Mittellandkanal und der weiten Welt. Das Foto wurde an der bekannten Rostbrücke zwischen Sehnde und Bolzum geschossen. Quelle: Heinrich Schubert (Archiv)

...oder ein Käffchen im Dorfladen

Wer auf frisch gebrühten Kaffee und Kuchen nicht verzichten möchte, radelt noch ein Stückchen weiter zum kleinen Dorfladen Bolzum. Er bietet neben den regionalen Produkten auch einige Tische für eine gemütliche Rast. Von dort aus ist es nicht weit bis zum Straßenbahnmuseum Wehmingen. Auf dem denkmalgeschützten Gelände des alten Kaliwerks Gewerkschaft Hohenfels (13) präsentieren Technikfreunde ihre Sammlung aus rund 100 Fahrzeugen. Die Fahrt mit einem der Oldtimer ist eindrucksvoll. Vom alten Wasserturm hat man einen lohnenswerten Blick in die Umgebung. Die Stadtsilhouette von Hannover, der Telemax und auch das Zementwerk in Höver sind gut zu erkennen.

Der begrünte Kalimandscharo am ehemaligen Schacht Friedrichshall. Quelle: Hans Gandke (Archiv)

Blick auf Gaim und Bockmer Holz

Die gemütlich zu fahrende Strecke führt weiter am Mittellandkanal entlang zum Zementwerk Höver (14). Die Landschaft zeigt sich dort kontrastreich: Nach Südwesten ist sie ländlich und grün. Dort liegen Kronsberg, Gaim und Bockmer Holz. Im Nordosten hingegen erheben sich die Türme des Zementwerks. Das 1906 gegründete Werk kann auf Anfrage besichtigt werden. Gelegentlich werden im Steinbruch Fossilientouren angeboten. Wenig später ist der Ausgangspunkt der Route, die Schleuse Anderten, wieder erreicht.

Von Markus Holz