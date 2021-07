Sehnde

Zwei Koffer, eine Reisetasche und zwei Tüten mit Bekleidung haben unbekannte Täter erbeutet, die in der Nacht zu Dienstag den Kofferraum eines an der Straße Im Nordfeld in Sehnde abgestellten Autos aufgebrochen haben. In einem der Koffer befanden sich nach Angaben der Ermittler auch verschreibungspflichtige Medikamente.

Das Polizeikommissariat Lehrte warnt nun die Diebe: Bei unsachgemäßer Einnahme könnten die Medikamente eine gesundheitsschädigende Wirkung entfalten.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn