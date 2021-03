Sehnde

Nach den leichten Lockerungen der Corona-Beschränkungen dürfen zwar die Buchhandlungen in ganz Deutschland seit dieser Woche wieder die Türen öffnen. Die Leihbibliotheken dagegen bleiben nach wie vor geschlossen. In Sehnde allerdings ist es jetzt ein Stück einfacher geworden, sich seinen Lesestoff in einer Bücherei auszuleihen. Seit dieser Woche ist es möglich, Bücher, Medien und Spiele online oder telefonisch zu bestellen und sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt an der Tür abzuholen.

Diese Form der Ausleihe gilt zunächst für die Stadtbücherei im Selbstlernzentrum der KGS und die Bibliothek im Alten Rathaus in Ilten. In Bolzum ist eine Bestellung noch nicht möglich. Allerdings wird Büchereileiterin Christa Behrens montags zwischen 16 und 18 Uhr vor Ort in der Bibliothek in der Straße Am Mühlenberg 7 anzutreffen sein. Dann können Bücher auf Wunsch ausgegeben werden.

SPD und Grüne hatten das Verfahren gefordert

Die Ratsgruppe aus SPD und Grünen hatte im Februar dazu aufgerufen, im Lockdown eine Möglichkeit zu schaffen, Bücher über das Internet oder telefonisch vorbestellen und dann abholen zu können. Dies sei besonders für ältere Menschen, Alleinstehende und Kinder wichtig, wie Gruppensprecher und SPD-Fraktionsvorsitzender Max Digwa betonte. Die Forderung war auf Zustimmung beim Seniorenbeirat und dem Stadtelternrat gestoßen. Der Beiratsvorsitzende Hermann Krähling schlug sogar vor, dass der Seniorenbeirat Buchwünsche sammeln und an die Bibliotheken weitergeben könnte.

Onlinekatalog ist freigeschaltet

Bei der Stadtverwaltung hat die SPD/Grüne-Ratsgruppe offenbar offene Türen eingerannt, denn im Rathaus sei bereits längere Zeit an dem Thema gearbeitet worden, wie Wolfgang Bruns vom Fachdienst Schule, Sport und Kultur mitteilte. Dafür seien rund 9100 Medien in einem Onlinekatalog erfasst worden, der unter der Internetadresse bibkataloge.de/sehnde eingesehen werden kann. Darin sind Bücher nach Autor oder Titel auffindbar. Für die Stadtbibliothek in der KGS können Leserinnen und Leser Bücher per E-Mail an stadtbuecherei-sehnde@kgs-sehnde.eu oder telefonisch vormittags unter (0 51 38) 6 02 22 51 vorbestellen. Für die Abholung verschickt die Bibliothek dann einen Termin, der in den Öffnungszeiten montags und donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr liegen wird.

Bücherei Ilten gibt Bestellformular aus

Für die Bücherei Ilten lautet die E-Mail-Adresse buecherei-ilten@kgs-sehnde.eu. Telefonisch können dort keine Ausleihen angefordert werden. Stattdessen gibt es ein Bestellformular, das in der Bücherei zu den Abholzeiten montags zwischen 16 und 18 Uhr erhältlich ist oder von der Homepage der Stadt sehnde.de heruntergeladen werden kann. Ein Abholtermin kann ebenfalls zu dieser Zeit vereinbart werden.

Die Aus- und Rückgaben finden wegen der Hygienevorschriften ausschließlich an den Zugängen der Büchereien statt.

Von Michael Schütz