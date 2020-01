Die Stadt Sehnde möchte mit ihren Bürgern stärker in Kontakt treten und lädt deshalb nun regelmäßig zum Bürgerdialog ein. Über die Bildungslandschaft von Sehnde möchte der Fachdienst Schule, Sport, Kultur und Soziales am 23. Januar debattieren.

Bildung in Sehnde: Stadt lädt zur Diskussion ins Forum ein

