Sehnde

Autofahrer in Sehnde müssen achtgeben: Die Region Hannover ist im August wieder mit ihren zwei Messgeräten unterwegs – und macht dabei für Radarkontrollen auch Halt im Stadtgebiet. An folgenden Tagen müssen Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer mit mobilen Blitzern in Sehnde rechnen: am Dienstag, 3. August, am Freitag, 13. August, und am Mittwoch, 25. August.

Gibt es einen stationären Blitzer?

In Sehnde direkt sind keine stationären Blitzer aufgebaut. Auch in Lehrte gibt es solche Radarkontrollen nicht. In der Umgebung müssen Autofahrer in Oesselse mit einer Geschwindigkeitskontrolle rechnen. Dort ist ein Blitzer auf der Gleidinger Straße/Ecke Heidfeldweg fest installiert. Er steht nahe der Bushaltestelle und misst die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die ortseinwärts unterwegs sind.

Wo genau blitzt die Region Hannover?

Die genauen Orte gibt die Region vorher nicht bekannt, lediglich die Kommune, in der an den Tagen schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit kontrolliert werden soll, wird mitgeteilt. Generell suchen sich Regionsmitarbeiter Orte für die Messgeräte aus, an denen es häufiger zu Unfällen kommt. Die Blitzer sollen dazu führen, dass sich Verkehrsteilnehmer an die dort geltende Höchstgeschwindigkeit halten.

Gibt es sonst noch Radarkontrollen?

Ja, denn auch die Polizei und die Stadt kann die Geschwindigkeit kontrollieren. Autofahrer sollten deshalb auch an anderen Tagen mit Blitzern rechnen.

Welche Strafen drohen?

Im Bußgeldkatalog sind die Strafen festgeschrieben, die bei Geschwindigkeitsüberschreitungen drohen. Allerdings hat das Oberlandesgericht gerade die Bescheide für einen bestimmten Blitzer kassiert – wegen ungenauer Messwerte. Die Höhe setzt sich normalerweise aus dem Stundenkilometerwert, der überschritten wurde, und dem Ort, an dem die Geschwindigkeit überschritten wurde, zusammen. Es macht einen Unterschied, ob Autofahrer außerorts oder innerorts geblitzt wurden. Zudem ist die Strafe abhängig vom Fahrzeug. Autofahrer von normalen Pkw können mit niedrigeren Strafen rechnen als Fahrer von Lkw und Pkw mit Anhängern. Wer den Fuß zu fest auf dem Gaspedal hatte, dem drohen neben einem Bußgeld Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie die Abgabe des Führerscheins.

Von Antje Bismark