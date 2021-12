Sehnde

Jetzt steht die Ursache für den Großbrand in einem Zweifamilienhaus an der Iltener Straße (B 65) am Montag fest: Ein technischer Defekt hat das Feuer im Erdgeschoss ausgelöst. Derzeit lägen keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung vor, teilt die Polizeidirektion Hannover mit. Den Schaden schätzt der Zentrale Kriminaldienst Hannover nach seinen Untersuchungen auf rund 200.000 Euro. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist eine Nachbarin verletzt worden. Sie erlitt aufgrund der starken Rauchentwicklung eine Kohlenmonoxidvergiftung und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bewohner waren nicht zu Hause

Die Bewohner des betroffenen Hauses waren bei Ausbruch des Brandes nicht zu Hause. Kurzfristig gab es Spekulationen, ob ein Zwölfjähriger womöglich noch in der Wohnung sein könnte, doch dieser war in der Schule. Ein Nachbar hatte das Feuer am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Großaufgebot anrückte. Das Erdgeschoss wurde durch den Brand und die Löscharbeiten stark beschädigt; es ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die andere Doppelhaushälfte war mithilfe einer sogenannten Riegelstellung gesichert worden, die das Übergreifen eines Brandes verhindert. Dieser Teil des Gebäudes wurde von den Flammen nicht beschädigt.

Von Oliver Kühn