In Coronazeiten ist alles anders. Auch die Abiturfeier der Beruflichen Gymnasien Technik und Wirtschaft der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Burgdorf ist nicht so wie gewohnt verlaufen. Auf die sonst übliche Zeremonie im Stadthaus mit anschließendem Abiball mussten die Schüler und ihre Familien sowie die Lehrer verzichten.

Die 57 Absolventen versammelten sich zur Zeugnisvergabe in der Turnhalle, wo sie auf Stühlen Platz nahmen, die entsprechend der Abstandsregeln aufgestellt worden waren. Das Tragen von Mund- und Nasen-Schutz war freigestellt. Luftballons und Blumen sorgten für ein wenig Festlichkeit. Die Eltern durften nicht teilnehmen. Sie müssen sich mit einer Videoaufzeichnung der Feier zufriedengeben.

Schulleiter Reiner Behrend erinnerte in seiner Rede an die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen das Abitur im Corona-Jahr mit Homeschooling und Onlineangeboten abgelegt werden musste .

Die meisten haben schon Verträge

Er verwies aber auch auf glückliche Umstände für die Absolventen. „Es gibt in diesem Jahr nicht so viele Abiturienten, weil an den Gymnasien wegen der Umstellung von zwölf auf dreizehn Schuljahre keine Abschlussprüfungen vorgenommen werden. Das verringert die Konkurrenz auf dem Weiterbildungs- und Stellenmarkt“, sagte er. Tatsächlich hätten die meisten der Schulabgänger bereits Verträge zu Dualen Studiengängen und Zusagen für Ausbildungsplätze sowie von Universitäten in der Tasche.

„Leben Sie nicht das Leben der anderen, sondern erfüllen Sie Ihre eigenen Erwartungen. Betrachten Sie das Leben als Abenteuer. Man braucht Mut und Entdeckergeist“, gab Behrend den Schulabgängern mit auf den Weg. „Ich würde mich freuen, wenn wir ab und zu von Ihnen hören und wenn Sie unser Ehemaligennetzwerk unterstützen.“

Jahrgangssprecher Kevin Eisenblätter ließ die Schulzeit noch einmal kurz Revue passieren und bedauerte vor allem, seine Mitschüler nun nicht mehr täglich sehen zu können. „Ich wünsche mir, dass wir unsere Abschlussparty noch nachholen können“, betonte er.

Schüler haben Krise gut gemeistert

Die Leiterin der Beruflichen Gymnasien Christine Buchholz-Straßer bescheinigte den Schülern, die Corona-Krise gut gemeistert und sich an alle Regeln gehalten zu haben. Sie hätten sich vor allem durch Authentizität ausgezeichnet und tolle Projekte realisiert.

57 Schüler waren zur Abiturprüfung zugelassen. 55 erreichten die Allgemeine Hochschulreife und zwei die Fachhochschulreife. 59 Prozent machten einen Abschluss mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. 41 Prozent hatten sich für Technik entschieden. Sechs Absolventen erarbeiteten sich eine 1 vor dem Komma: Leander Füger und Friederike Zacharias (1,4), Franziska Bohne (1,7), Marius Henning (1,8), Lasse Barklage und Chiara Reichart (1,9).

Das sind die Absolventen der Beruflichen Gymnasien Berufliches Gymnasium Wirtschaft Klasse FW20A: Moritz Anderson, Uetze; Furkan Bugan, Hannover; Fabienne Esposito, Uetze; Carolin Fenske, Lehrte; Merle Goltze, Burgdorf; Dyako Hassen, Burgdorf; Alina Helms, Lehrte; Marius Henning, Burgdorf; Saleh Khalaf, Ahlten; Lea Wietfeld, Uetze. Klasse FW20B: Hannah Anita Adelt, Hannover; Monja Margon Ben Mehrez, Uetze; Viviann Höbbel, Uetze; Mahsum Ipek, Isernhagen; Magnus Dagfinn Klaproth, Burgdorf; Laura Neumann, Uetze; Resan Osu, Lehrte; Chiara Reichart, Lehrte; Anastasia Trotno, Uetze; Tobias Wagner, Burgdorf; Merlin Jasper Woltmann, Burgdorf; Friederike Zacharias, Lehrte. Klasse FW20C: Marve Barekzai, Burgdorf; Leon Bode, Burgdorf; Marie Kristin Bödecker, Lehrte; Lea Brauer, Uetze; Antonia Ewers, Uetze; Hewei Hassan, Uetze; Noemi Derya Hecht, Burgdorf; Myles Krüger, Burgdorf; Sophie Kulschewski, Burgdorf; Gian-Luca Mucher, Uetze; Hendrik Münch, Burgdorf; Johanna Carina Rewald, Uetze. Berufliches Gymnasium Technik Klasse FT20A: Lasse Barklage, Lehrte; Timon Bergmann, Uetze; Franziska Bohne, Nienhagen; Maurice Dannenberg, Sehnde; Kevin Aaron Eisenblätter; Burgdorf; Kimberly Heuer, Burgdorf; Laurenc-Ole Könecke, Burgdorf; Nils Lemme, Burgdorf; Niklas Marquardt, Uetze; Mika Rausch, Lehrte; Lennart Schaprian, Uetze; Kiron Wegener, Burgdorf; Florian Günter Zehe, Lehrte. Klasse FT20B: Leander Füger, Burgdorf; Fabian Haubold, Burgdorf; Marco Giovanni Mattioli, Hannover; Mirco Meyer, Lehrte; Niclas Peszek, Uetze; Kai Rausch, Lehrte; Tim Sellemann, Uetze; Leon Waßmann, Uetze.

Nach den Sommerferien starten 138 Schüler im neuen Jahrgang elf der Berufsbildenden Schulen ihre Ausbildung. Der aktuelle Abschlussjahrgang war kleiner, weil es wegen der Umstellung von acht auf neun gymnasiale Schuljahre nicht so viele Wechsler vom Gymnasium an die BBS gab.

Von Sybille Heine